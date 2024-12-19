Воздушные силы сбили "шахед" бортовым пулеметом Ми-8 (видео)

Дрон-камикадзе специально "приземлили" за пределами жилой зоны, чтобы избежать разрушений и жертв. В опубликованном видео "шахед" меняет курс, падает и взрывается.

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Силы обороны Украины во время отражения воздушной атаки сбили ударный беспилотник "шахед" бортовым пулеметом вертолета Ми-8. Видео опубликовано на странице Volunteer Info в Facebook.

Успешная охота на летальное российское оружие, отмечается в публикации

"Успешная охота на летальное российское оружие. Пилот украинского вертолета успешно сбил российский "шахед", который летел уничтожить украинскую энергетическую систему. Дрон-камикадзе специально "приземлили" за пределами жилой зоны, чтобы избежать разрушения и жертв на земле", — говорится в публикации.

В опубликованном ролике видно, как "шахед" меняет курс, начинает вертеться в воздухе, падает и взрывается.

Взрыв "шахеда"

Оружие вертолета Ми-8

Транспортно-боевой вариант Ми-8ТБ вооружен пулеметной установкой НУВ-1-2М. В кабине экипажа находится также крупнокалиберный пулемет А-12,7. Для других средств поражения есть шесть балочных держателей.

Бортовой стрелок 7,62-мм пулемета M240 в дверном проеме вертолета Ми-17 Национального воздушного корпуса Афганистана. Кабул, 2012

19 декабря ВС РФ обстреляли Украину тремя ракетами и 85 БПЛА

Обстрел Украины 19 декабря

В ночь на 19 декабря российские войска нанесли по Украине удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", которые запускались из Крыма и Ростовской обл, Х-59/69 запускалась из воздушного пространства Курской области. Также было и 85 ударных БпЛА типа "шахед" и беспилотников других типов.

По состоянию на 08.30, сбили 45 ударных БПЛА типа "шахед" и дронов другого типа в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Благодаря активному противодействию Сил обороны 40 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

Важно

Охота за "шахедами": украинский Ми-24 сжег в воздухе вражеский дрон (видео)

Ракетный обстрел повредил частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество в Сумской и Днепропетровской областях. Предварительно без жертв и пострадавших. Попадания БпЛА не фиксировались.

Напомним, что в Ростовской области дроны разбомбили нефтеперерабатывающий завод. По словам местных жителей, даже когда НПЗ уже горел, в городе продолжали сбивать воздушные цели.

Также сообщалось, что, по данным Forbes, российские войска пытаются штурмовать острова в устье Днепра, чтобы открыть путь в Херсон. По словам журналистов, украинские защитники отражают вражеские штурмы с помощью артиллерии и морских дронов SeaBaby и Magura 5.