Охота за "шахедами": украинский Ми-24 сжег в воздухе вражеский дрон (видео)

Вертолет Воздушных сил ВСУ выследил российский беспилотник, после чего открыл огонь из подвижной пулеметной установки УСПУ-24.

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В сети появились кадры боевой работы экипажа украинского вертолета Ми-24, который преследовал вражеский беспилотник, предположительно, Shahed 136. В результате российский "шахед" был уничтожен метким выстрелом пулеметной установки УСПУ-24. Видео опубликовано 20 октября на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

Время и место охоты на российский БПЛА не указано, но судя по кадрам боестолкновение произошло в небе над неким населенным пунктом.

Заметив беспилотник противника, украинский экипаж открыл огонь из боевого модуля Ми-24, оснащенного четырехствольным 12,7-мм пулеметом ЯкБ-12,7. В итоге "шахед" был подбит и полностью сгорел в воздухе.

Кратко об установке УСПУ-24

Модификации вертолета Ми-24Б оснащена подвижной пулеметной установкой УСПУ-24, которая имеет четырехствольным пулемет ЯкБ-12,7 с вращающимся блоком стволов. Боевой модуль позволил существенно увеличить огневую мощь вертолета за счет применения высокоскорострельного оружия и усовершенствованной системы управления стрельбой.

Четырехствольный пулемет ЯкБ-12,7 имеет скорострельность 4000-4500 выстрелов в минуту и использует патроны, аналогичные по баллистике к пулемету А-12,7.

авиационный пулемет ЯкБ-12,7

Дальность прицельной стрельбы пулемета составляет до 1500 метров, а возможность управления огнем под углом 60° по горизонтали, 20° вверх и 40° вниз делает установку высокоэффективной в различных условиях боя.

Судя по опубликованным кадрам, данный вид вооружение успешно применяется украинскими летчиками против вражеских БПЛА, который маневрируют на низких высотах.

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Ранее сообщалось, что российские захватчики используют FPV-дроны для атаки на вертолеты ВСУ. В Донецкой области произошло столкновение вертолет Ми-24 с дроном противника, который безуспешно пытался подорвать в воздухе украинскую машину.