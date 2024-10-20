Полювання за "шахедами": український Мі-24 спалив у повітрі ворожий дрон (відео)

Вертоліт Повітряних сил ЗСУ вистежив російський безпілотник, після чого відкрив вогонь із рухомої кулеметної установки УСПУ-24.

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У мережі з'явилися кадри бойової роботи екіпажу українського вертольота Мі-24, який переслідував ворожий безпілотник, імовірно, Shahed 136. У результаті російський "шахед" був знищений влучним пострілом кулеметної установки УСПУ-24. Відео опубліковано 20 жовтня на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

Час і місце полювання на російський БПЛА не вказано, але, судячи з кадрів, зіткнення відбулося в небі над якимось населеним пунктом.

Помітивши безпілотник противника, український екіпаж відкрив вогонь із бойового модуля Мі-24, оснащеного чотириствольним 12,7-мм кулеметом ЯкБ-12,7. У підсумку "шахед" був підбитий і повністю згорів у повітрі.

Коротко про установку УСПУ-24

Модифікації вертольота Мі-24Б оснащена рухомою кулеметною установкою УСПУ-24, яка має чотириствольний кулемет ЯкБ-12,7 з обертовим блоком стволів. Бойовий модуль дав змогу суттєво збільшити вогневу міць гелікоптера шляхом застосування високошвидкісної зброї та вдосконаленої системи управління стрільбою.

Чотириствольний кулемет ЯкБ-12,7 має скорострільність 4000-4500 пострілів на хвилину і використовує патрони, аналогічні за балістикою до кулемета А-12,7.

авіаційний кулемет ЯкБ-12,7

Дальність прицільної стрільби кулемета становить до 1500 метрів, а можливість управління вогнем під кутом 60° за горизонталлю, 20° вгору і 40° вниз робить установку високоефективною в різних умовах бою.

Судячи з опублікованих кадрів, цей вид озброєння успішно застосовується українськими льотчиками проти ворожих БПЛА, які маневрують на низьких висотах.

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники використовують FPV-дрони для атаки на вертольоти ЗСУ. На Донеччині сталося зіткнення гелікоптер Мі-24 із дроном противника, який безуспішно намагався підірвати в повітрі українську машину.