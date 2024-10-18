Можуть вдарити залпом у 200 цілей: чому ЗС РФ щоночі атакують Київ "шахедами", — експерт

На думку колишнього заступника керівника Генштабу Ігоря Романенка, попри зусилля України зі знищення складів із російськими ракетами та ослаблення їхнього потенціалу, противник однаково може готувати новий ракетний удар. Київ залишається для росіян головною метою.

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У військових колах обговорюють причини частих атак дронів на столицю України. Останні повітряні тривоги в Києві відбулися в ніч на 17 і 18 жовтня, коли ворожі безпілотники знову з'явилися над містом. Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник керівника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів ТСН, чому так багато дронів спрямовано саме на Київ і яку роль вони відіграють у загальному контексті атак.

Важливість засобів РЕБ

Романенко зазначає, що в умовах повітряних атак важливу роль відіграють засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Частину дронів було збито, інші втрачено. Деякі повернулися в Росію, не виконавши завдання. Однак наша мета полягає не тільки у знищенні дронів, а й у їхній нейтралізації, що забезпечує ефективну протиповітряну оборону", — підкреслює експерт.

Розвідувальні дрони і тактика

Експерт вказує, що під час атак на Київ росіяни використовують не тільки ударні, а й розвідувальні дрони. Вони постійно адаптують свою тактику, зокрема застосовуючи дрони з системою Starlink, що дає змогу їм керувати БПЛА на великій відстані. Ігор Романенко вважає, що ці дії спрямовані на вичерпання української ППО.

Виснаження ППО та ефективність

"Росіяни намагаються безперервно впливати на нашу систему оборони, використовуючи різні типи дронів. Завдяки цьому вони намагаються виснажити наші ресурси", — пояснює генерал-лейтенант. Він також говорить про складність ідентифікації цілей, оскільки дрони можуть бути лише позначками на радарах.

Економія боєприпасів

Романенко додає, що завдяки своєчасному виявленню можна уникнути знищення уявних цілей, зосередивши ресурси на ліквідації справжніх загроз.

"Сучасні системи, які ми отримали від партнерів, дають змогу економити боєприпаси", — зазначає експерт.

Загроза масованих атак

Військовий експерт стверджує, що, попри зусилля ЗСУ зі знищення складів із російськими ракетами та ослаблення їхнього потенціалу, противник все одно може готувати новий ракетний удар. Київ залишається для росіян головною метою.

"Росіяни можуть організувати удар зі ста ракет і ста "Шахедів", але поки що цього не роблять. Думаю, що через енергетику. Можливо, чекають, коли в Україні суттєво похолодає. Також є інша версія: американці та європейці підрахували, що вони вкладають значні кошти у відновлення нашого енергетичного комплексу, а росіяни його розбивають. А з іншого боку, ми теж почали добиратися до ворожих об'єктів. Тому цілком можливо, що є певні домовленості щодо не завдавання ударів по енергетичних об'єктах", — зазначив військовий експерт.

Зміни в тактиці ворога

Романенко також зазначає, що Росія змінила свою тактику, не використовуючи стратегічну авіацію для атак. Нині переважає тактична авіація, яка завдає ударів з моря. Чи залишиться така стратегія в майбутньому — залишається питанням.

Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня Збройні сили Росії здійснили одну з наймасовіших атак на цивільні та інфраструктурні об'єкти. Бойова робота в небі над Києвом та областю тривала понад 4,5 години.