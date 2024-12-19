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Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация в Херсоне и области

РФ штурмует острова в устье Днепра, чтобы открыть путь в Херсон, — Forbes

126 ОБрТрО, территориальная оборона, украинские военные, устье Днепра, Херсонское направление, надувная лодка
Фото: Facebook / 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса | 126 ОБрТрО отбивает штурмы русских в устье Днепра

По словам журналистов, украинские бойцы отбивают вражеские штурмы с помощью артиллерии и морских дронов украинского производства SeaBaby и Magura 5.

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На днях активизировалось наступление ВС РФ на Херсонском направлении: 61-я отдельная бригада морской пехоты РФ штурмует острова Казацкий и Круглик в устье Днепра. Контроль над ними даст врагу доступ к реке, которая играет ключевую стратегическую роль в боевых действиях на юге, пишет Forbes.

Журналисты отмечают, что сейчас РФ держит под контролем восточный берег Днепра, а ВСУ — западный. Захват островов Казацкий и Круглик позволит российской 61-й ОБрМП разместить артиллерию, контролировать с ее помощью доступ к реке, навести мосты и переправить российские войска на западный берег, чтобы попытаться снова оккупировать Херсон. Атаки россиян с помощью артиллерии отражает 126-я отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса.

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Херсонское направление на карте DeepState по состоянию на 18 декабря
Фото: Скриншот

По словам американских журналистов, решающим фактором в этих боях является техника. Обе стороны нуждаются в небольших лодках для штурма и обороны островов. РФ собрала небольшой флот из 300 надувных лодок с жестким корпусом (RHIB) для переправки войск через реку. Отмечается, что эти лодки быстро передвигаются на мелководье, их трудно заметить ночью, и они оснащены пулеметами и гранатометами, что превращает их в подвижные боевые платформы.

Украинские военные получили собственные лодки в рамках пакетов иностранной помощи, отмечают авторы материала. Нидерланды предоставили 14 RHIB, восемь военизированных речных патрульных катеров и десантные катера CB90, США — более 100 прибрежных и речных патрульных катеров, оснащенных современными системами вооружения, также помощь передали Швеция, Финляндия, Эстония и Дания и еще 14 RHIBS Украине передаст Австралия.

Также обе стороны используют в боях беспилотники и РЭБ.

В материале Forbes отмечается, что Украина разрабатывает флот собственных беспилотных надводных судов (USV). В частности, SeaBaby и Magura 5 — морские дроны, оснащенные различными системами вооружения.

"Эти беспилотники, которые изначально использовались для миссий в стиле камикадзе для уничтожения российских судов, теперь имеют собственное оружие и могут поражать как водные, так и летательные аппараты", — пишут журналисты.

С их помощью можно будет патрулировать водные пути и препятствовать наступлениям российских штурмовиков, добавляют авторы статьи

Отметим, в Силах обороны Юга сообщали, что враг за сутки 17 декабря совершил в устье Днепра 4 штурма островной зоны. По словам военных, россияне успехов не имели и вернулись на прежние позиции. Отчета за 18 декабря на момент публикации материала еще не было.

Напомним, 4 декабря Фокус выяснял, пойдет ли РФ в наступление на Херсон. Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак утверждал, что по данным украинских военных РФ не имеет достаточно сил для начала наступления в Херсонской области, однако были зафиксированы перемещения вражеских подразделений и техники.

О вероятном масштабном наступлении под Херсоном, которое готовят россияне, 4 декабря заявлял председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин. По его словам, в то время враг готовил переправу через Днепр.

Ранее, 2 декабря, источники издания РБК-Украина сообщали, что РФ планирует требовать во время будущих возможных переговоров всю территорию Херсонской и Запорожской областей и в ближайшее время готовится форсировать Днепр для наступления на Херсон.