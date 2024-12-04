Подготовили 300 лодок для атаки: пойдет ли РФ в наступление на Херсон

Напряжение на Херсонском направлении не утихает: российские войска усиливают атаки, концентрируют силы и готовят переправу через Днепр. Собраны сотни плавсредств, а удары дронами стали обыденным бедствием для региона. Фокус выяснил, означает ли это неизбежное наступление, и к чему стоит готовиться жителям и защитникам области.

О возможном наступлении РФ на юг Украины говорят не впервые за время большой войны. По словам председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина, российские военные готовят наступление на Херсон. В частности, враг собрал для форсирования Днепра около 300 плавсредств. Перед этим в последнее время российские оккупанты активно наносили удары с помощью БПЛА по Херсону и другим населенным пунктам области. Прокудин отметил, что на Херсонском направлении противник разместил лучшие подразделения беспилотной авиации. Так с середины июля противник совершил более 9500 атак с применением беспилотников, из-за чего в регионе пострадали по меньшей мере 37 человек и сотни получили ранения.

Наступление на Херсон: может ли сейчас враг пойти в атаку

В нынешних условиях форсировать Днепр — это фактически самоубийство, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Врагу Херсон и Херсонская область нужны. Россия же заявляла, что Херсонская область якобы входит в состав Российской Федерации. Они же вписали ее в свою Конституцию. Поэтому в перспективе, скорее всего, Путин будет организовывать и наступление на Запорожскую, и наступление на Херсонскую области. Но не в этом году это точно", — говорит Фокусу Жданов.

Россия подготовила 300 лодок, куда вмещается примерно чуть больше двух тысяч человек. Жданов отметил, что форсирование водных преград обычно начинается с захвата плацдарма на противоположном берегу. Для этого две тысячи человек — четыре батальона — достаточно, тогда как потом можно возводить понтонные переправы для переброски войск.

"Причем форсирование водной преграды может осуществляться на некоторых участках одновременно для того, чтобы противник не смог оказать организованное сопротивление на одном участке и уничтожить десант, который будет высаживаться на противоположный берег. Это особенности операции, можно и одним батальоном делать вклинение или форсирование препятствия для захвата плацдарма", — пояснил он.

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак отметил в разговоре с Фокусом, что украинские военные не подтверждают, что на Херсонщине враг имеет достаточную группировку для начала наступления. Однако там есть перемещения и зафиксирована техника.

"Для наступления на Херсон надо форсировать то, что осталось от реки Днепр. Россияне тоже увидели, как тяжело украинцы держали Алешки. Я не готов сказать, есть ли у россиян ресурсы для того, чтобы сделать это форсирование", — сообщил он.

По его словам, на том участке много болот, а потому технику не переместить. Более того, для техники нужны мосты и понтонные переправы. Тогда как это может стать лишь удобной целью для украинских FPV-дронов.

Он отметил, что этот фронт обстреливать можно, но Ступак сомневается, что возможно полномасштабное наступление. Может быть попытка отвлечь внимание, или, возможно, какому-то командиру показать "что-то большое" на этом направлении, заслужить какую-то награду от Кремля.

"Там нет мостов. Им нужна техника, артиллерия, БМП, танки, все, с чем они идут в наступление. Даже какие-то мотоциклы, подвоз, боекомплект. На лодках наши военные возили и столько там потерь несли постоянно. Туда перемещают лодку, россияне атакуют, обратно едет лодка с нашими ранеными, она под атакой", — рассказал эксперт.

На сегодня он не видит возможности наступления для ВС РФ. Они могут сделать только какую-то суицидальную попытку.

"Они это делают с целью заслужить какой-то значок или звезду героя, но полномасштабно, чтобы с успехом большим — сомневаюсь", — подытожил Иван Ступак.

РФ отвлекает внимание возможным наступлением на Херсон

О возможных новых наступлениях ВС РФ говорят не впервые. Еще в конце октября представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявлял, что российская армия накопила на юге Украины серьезную группировку. Почти 200 тысяч солдат распределяются в соответствии с наращиванием усилий и удержанием обороны. На нескольких участках захватчики создают малые группы до 10 человек для штурмов. По словам Волошина, россияне начали активнее атаковать в сторону Запорожской области после захвата Угледара.

Впоследствии появилась информация, что враг попытается начать новое наступление на Днепропетровскую область. И вот теперь обсуждается возможное наступление на Херсон и область. Однако Россия может использовать угрозу наступления на Херсон как способ отвлечь внимание и ресурсы Украины от других стратегических направлений. По мнению экспертов, это может быть частью более широкого плана по дестабилизации фронта и создания условий для наступательных действий на Донбассе или Запорожье.

Несмотря на активные действия россиян в Херсонской области, крупномасштабное наступление в этом регионе остается маловероятным.

Напомним, в начале декабря в СМИ сообщили, что россияне завозят на районы, расположенные на левом берегу Днепра, оборудование для возведения понтонных переправ. Также враг готовит войско.

В ноябре глава Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал, что РФ выпустила по правому берегу региона более 200 тысяч снарядов различных типов. Осенью они угрожали гражданским и устраивали "сафари", охотясь на мирных жителей.