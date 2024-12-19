Повітряні сили збили "шахед" бортовим кулеметом Мі-8 (відео)

Дрон-камікадзе спеціально "приземлили" за межами житлової зони, щоб уникнути руйнувань і жертв. В опублікованому відео "шахед" змінює курс, падає і вибухає.

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Сили оборони України під час відбиття повітряної атаки збили ударний безпілотник "шахед" бортовим кулеметом вертольота Мі-8. Відео опубліковано на сторінці Volunteer Info в Facebook.

Успішне полювання на летальну російську зброю, зазначається в публікації

"Успішне полювання на летальну російську зброю. Пілот українського вертольота успішно збив російський "шахед", який летів знищити українську енергетичну систему. Дрон-камікадзе спеціально "приземлили" за межами житлової зони, щоб уникнути руйнувань і жертв на землі", — йдеться в публікації.

В опублікованому ролику видно, як "шахед" змінює курс, починає крутитися в повітрі, падає і вибухає.

Вибух "шахеда"

Зброя вертольота Мі-8

Транспортно-бойовий варіант Мі-8ТБ озброєний кулеметною установкою НУВ-1-2М. У кабіні екіпажу знаходиться також великокаліберний кулемет А-12,7. Для інших засобів ураження є шість балкових тримачів.

Бортовий стрілець 7,62-мм кулемета M240 у дверному отворі вертольота Мі-17 Національного повітряного корпусу Афганістану. Кабул, 2012

19 грудня ЗС РФ обстріляли Україну трьома ракетами та 85 БПЛА

Обстріл України 19 грудня

У ніч на 19 грудня російські війська завдали по Україні удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М", що запускалися з Криму та Ростовської області, Х-59/69 запускалася з повітряного простору Курської області. Також було і 85 ударних БпЛА типу "шахед" і безпілотників інших типів.

Станом на 08.30, збили 45 ударних БПЛА типу "шахед" і дронів іншого типу в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Завдяки активній протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Важливо

Полювання за "шахедами": український Мі-24 спалив у повітрі ворожий дрон (відео)

Ракетний обстріл пошкодив приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно в Сумській і Дніпропетровській областях. Попередньо без жертв і постраждалих. Потрапляння БпЛА не фіксували.

Нагадаємо, що в Ростовській області дрони розбомбили нафтопереробний завод. За словами місцевих жителів, навіть коли НПЗ уже горів, у місті продовжували збивати повітряні цілі.

Також повідомлялося, що, за даними Forbes, російські війська намагаються штурмувати острови в гирлі Дніпра, щоб відкрити шлях до Херсона. За словами журналістів, українські захисники відбивають ворожі штурми за допомогою артилерії та морських дронів SeaBaby і Magura 5.