Повітряні сили збили "шахед" бортовим кулеметом Мі-8 (відео)
Дрон-камікадзе спеціально "приземлили" за межами житлової зони, щоб уникнути руйнувань і жертв. В опублікованому відео "шахед" змінює курс, падає і вибухає.
Сили оборони України під час відбиття повітряної атаки збили ударний безпілотник "шахед" бортовим кулеметом вертольота Мі-8. Відео опубліковано на сторінці Volunteer Info в Facebook.
"Успішне полювання на летальну російську зброю. Пілот українського вертольота успішно збив російський "шахед", який летів знищити українську енергетичну систему. Дрон-камікадзе спеціально "приземлили" за межами житлової зони, щоб уникнути руйнувань і жертв на землі", — йдеться в публікації.
В опублікованому ролику видно, як "шахед" змінює курс, починає крутитися в повітрі, падає і вибухає.
Зброя вертольота Мі-8
Транспортно-бойовий варіант Мі-8ТБ озброєний кулеметною установкою НУВ-1-2М. У кабіні екіпажу знаходиться також великокаліберний кулемет А-12,7. Для інших засобів ураження є шість балкових тримачів.
19 грудня ЗС РФ обстріляли Україну трьома ракетами та 85 БПЛА
У ніч на 19 грудня російські війська завдали по Україні удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М", що запускалися з Криму та Ростовської області, Х-59/69 запускалася з повітряного простору Курської області. Також було і 85 ударних БпЛА типу "шахед" і безпілотників інших типів.
Станом на 08.30, збили 45 ударних БПЛА типу "шахед" і дронів іншого типу в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.
Завдяки активній протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.Важливо
Ракетний обстріл пошкодив приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно в Сумській і Дніпропетровській областях. Попередньо без жертв і постраждалих. Потрапляння БпЛА не фіксували.
Нагадаємо, що в Ростовській області дрони розбомбили нафтопереробний завод. За словами місцевих жителів, навіть коли НПЗ уже горів, у місті продовжували збивати повітряні цілі.
Також повідомлялося, що, за даними Forbes, російські війська намагаються штурмувати острови в гирлі Дніпра, щоб відкрити шлях до Херсона. За словами журналістів, українські захисники відбивають ворожі штурми за допомогою артилерії та морських дронів SeaBaby і Magura 5.