В Японии создали "солнечную кожу" для дома: генерация в два раза выше, чем потребление

Здание с черными фотоэлектрическими модулями не только выглядит стильным, но и не зависит от внешней энергосети.

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Архитектурная компания Florian Busch Architects построила в Японии на Хоккайдо частный дом с необычной оболочкой из солнечных модулей. Об этом пишет сайт Dezeen.

Дом под названием House W был спроектирован для семьи, которая решила покинуть Токио, чтобы жить полностью автономно в сельскохозяйственном районе недалеко от плато Фурано. Архитекторы взяли за основу внешний вид типичных сельскохозяйственных амбаров с двускатной крышей, но форму фасада сделали такой, чтобы панели могли улавливать солнечный свет под определенным углом.

Кстати, ранее ученые обнаружили неожиданные преимущества "солнечных фасадов". Они сравнили работу панели на крышах и внешних стенах и доказали, что последние меньше деградируют со временем. К тому же, интеграция солнечных панелей в фасад оказывает гораздо меньшую нагрузку на энергосеть.

"В отличие от традиционного способа размещения солнечных панелей на крыше в качестве ретроспективного дополнения, ключевым фактором дизайна является детализация внешней облицовки здания, его "солнечной кожи"", — добавили в компании.

Дом House W выглядит стильно Фото: Florian Busch Architects

Фотоэлектрический фасад House W способен вырабатывать почти в два раза больше энергии, чем потребляет дом за год, а отопление и горячее водоснабжение обеспечиваются тепловым насосом. Солнечную оболочку разделили на две части почти по центру застекленной полосой, которая обеспечивает свет и тепло.

Внутри вокруг этой зоны расположена главная лестница и помещения, через которые можно увидеть другие комнаты сквозь полупрозрачные раздвижные стены. В восточной половине дома, расположенной на двух этажах, внизу расположены спальни, а наверху — гостиная и столовая, а на западе — кабинет и хозяйственные помещения на первом этаже, а также гостевая спальня наверху.

Недавно стартап Next Energy Technologies из США сообщил о производстве прозрачных солнечных окон, которые позволят домам генерировать энергию. Стекло можно использовать в таких элементах архитектуры, как смотровое стекло, балюстрады, световые люки и навесы.

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