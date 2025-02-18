Превратит фасад в генератор: представлено "крупнейшее в мире" солнечное окно (фото)

Солнечное окно может защитить от инфракрасного излучения, а также компенсировать 20–25 % энергетической нагрузки на здание.

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Американский стартап Next Energy Technologies завершил модернизацию своей пилотной производственной линии для изготовления полностью прозрачных органических фотоэлектрическоих (OPV) окон, способных генерировать электроэнергию от солнца. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Сообщается, что OPV-покрытие от Next Energy Technologies может превратить фасады в генераторы чистой электроэнергии, делая здания более экологичными и надежными, а также снижая нагрузку на электросеть. Кроме фасадов, это стекло можно использовать в таких элементах архитектуры, как смотровое стекло, балюстрады, световые люки и навесы.

Фасад из солнечных окон Фото: Next Energy Technologies Световой люк из солнечного стекла Фото: Next Energy Technologies

В компании утверждают, что такие окна могут компенсировать 20–25 % энергетической нагрузки типичного коммерческого здания. Кроме того, эти стекла поглощают и преобразуют инфракрасный свет, снижая потребности здания вентиляции и охлаждении.

По данным Next Energy Technologies, их солнечное окно размером 101,6 см на 152,4 является самым большим в своем роде. Также сообщается, что запатентованное OPV-покрытие решает сразу три большие проблемы в отрасли: эстетика, производительность и технологичность.

Балюстрады из солнечного стекла Фото: Next Energy Technologies Навес из солнечного стекла Фото: Next Energy Technologies

"Сочетание эстетики высочайшего качества, генерации электроэнергии и интеграции с цепочкой поставок стекла — это переломный момент в продвижении к проектированию зданий Net Zero", — заявил Энди Коэн, сопредседатель архитектурной и дизайнерской компании Gensler.

Напомним, группа ученых из Китая разработала интеллектуальное солнечное окно, которое может вырабатывать энергию, одновременно регулируя количество солнечного излучения в комнате.

В свою очередь команда ученых из Великобритании и Германии разработала гибридное окно, которое может одновременно обеспечить дом электроэнергией и горячей водой.