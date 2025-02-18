Перетворить фасад на генератор: представлено "найбільше у світі" сонячне вікно (фото)

Сонячне вікно може захистити від інфрачервоного випромінювання, а також компенсувати 20-25 % енергетичного навантаження на будівлю.

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Американський стартап Next Energy Technologies завершив модернізацію своєї пілотної виробничої лінії для виготовлення повністю прозорих органічних фотоелектричних (OPV) вікон, здатних генерувати електроенергію від сонця. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Повідомляється, що OPV-покриття від Next Energy Technologies може перетворити фасади на генератори чистої електроенергії, роблячи будівлі більш екологічними та надійними, а також знижуючи навантаження на електромережу. Крім фасадів, це скло можна використовувати в таких елементах архітектури, як оглядове скло, балюстради, світлові люки і навіси.

Фасад із сонячних вікон Фото: Next Energy Technologies Світловий люк із сонячного скла Фото: Next Energy Technologies

У компанії стверджують, що такі вікна можуть компенсувати 20-25 % енергетичного навантаження типової комерційної будівлі. Крім того, це скло поглинає і перетворює інфрачервоне світло, знижуючи потреби будівлі у вентиляції та охолодженні.

За даними Next Energy Technologies, їхнє сонячне вікно розміром 101,6 см на 152,4 є найбільшим у своєму роді. Також повідомляється, що запатентоване OPV-покриття вирішує відразу три великі проблеми в галузі: естетика, продуктивність і технологічність.

Балюстради із сонячного скла Фото: Next Energy Technologies Навіс із сонячного скла Фото: Next Energy Technologies

"Поєднання естетики найвищої якості, генерації електроенергії та інтеграції з ланцюжком поставок скла — це переломний момент у просуванні до проєктування будівель Net Zero", — заявив Енді Коен, співголова архітектурної та дизайнерської компанії Gensler.

Нагадаємо, група вчених з Китаю розробила інтелектуальне сонячне вікно, яке може виробляти енергію, одночасно регулюючи кількість сонячного випромінювання в кімнаті.

Своєю чергою команда вчених із Великої Британії та Німеччини розробила гібридне вікно, яке може одночасно забезпечити дім електроенергією та гарячою водою.