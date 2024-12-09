Добуває не тільки електрику: вчені створили надкорисне сонячне вікно (фото)

Винахід одночасно живить електроприлади та нагріває воду, повністю забезпечуючи сім'ю з чотирьох осіб.

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Команда вчених з Великої Британії та Німеччини розробила гібридне вікно, яке може одночасно забезпечити будинок електроенергією та гарячою водою. Подробиці повідомляє сайт PV Magazine.

Фотоелектричний шар зроблений зі скла з мікросмужками аморфного кремнію (a-Si). Він поглинає частину сонячного світла для вироблення електрики, а інша частина пропускається до шару води товщиною 4 мм для її нагрівання. Рідина впускається і випускається всередину резервуара за допомогою двох латунних трубок. За водою розміщується ще один шар скла — звичайного, з низьким вмістом заліза. Конструкція затискається всередині полікарбонатної рами.

У липні 2021 року розробники провели випробування на даху будівлі в Лондоні, коли максимальна температура навколишнього середовища становила 34 °C, а сонячна радіація становила приблизно 1 100 Вт м-2 опівдні. Пристрій встановлювали під кутами 30, 60 і 90 градусів, а його продуктивність порівнювали з таким самим вікном, тільки без фотоелектричних елементів.

Пристрій фотоелектричного теплового вікна Фото: Имперский колледж Лондон

Випробування показали, що система досягає ефективності виробництва електроенергії на рівні 3,6%, а нагрівання — 10,7% за нахилу в 30 градусів. Водночас температура води була близько 50 °C, чого цілком достатньо для побутового застосування. За нахилу в 90 градусів вікно показало ефективність 3,3% і 17,6% відповідно, а максимальну температуру води на виході — 42 градуси.

Дослідники підрахували, що для забезпечення потреб трикімнатного таунхауса в Лондоні, де мешкають двоє дорослих і двоє дітей, необхідне одне фотоелектричне теплове вікно загальною площею 1,2 квадратних метра, встановлене під кутом 30 градусів. Це за наявності бака для зберігання води, але можна обійтися і без нього за наявності системи площею 2,8 квадратних метра.

"Встановлення звичайних сонячних панелей і колекторів у забудованому середовищі вимагає доступу до значного простору на даху, який обмежений. Це мотивує розробку високоефективних, інтегрованих у будівлю технологій, які можуть максимально використовувати простір і забезпечувати енергопостачання", — заявили вчені.

Раніше писали, що в Китаї створили "розумне" фотоелектричне вікно зі скла, функціонального шару, прозорої скляної підкладки, резервуара з аргоном і листа низькоемісійного скла. Вона одночасно виробляє електрику і регулює кількість сонячного випромінювання в кімнаті.