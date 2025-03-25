В Японії створили "сонячну шкіру" для дому: генерація вдвічі вища за споживання

Будівля з чорними фотоелектричними модулями не тільки має стильний вигляд, а й не залежить від зовнішньої енергомережі.

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Архітектурна компанія Florian Busch Architects побудувала в Японії на Хоккайдо приватний будинок із незвичайною оболонкою із сонячних модулів. Про це пише сайт Dezeen.

Будинок під назвою House W був спроєктований для родини, яка вирішила покинути Токіо, щоб жити повністю автономно в сільськогосподарському районі недалеко від плато Фурано. Архітектори взяли за основу зовнішній вигляд типових сільськогосподарських комор з двосхилим дахом, але форму фасаду зробили такою, щоб панелі могли вловлювати сонячне світло під певним кутом.

До речі, раніше вчені виявили несподівані переваги "сонячних фасадів". Вони порівняли роботу панелі на дахах і зовнішніх стінах і довели, що останні менше деградують з часом. До того ж інтеграція сонячних панелей у фасад надає набагато менше навантаження на енергомережу.

"На відміну від традиційного способу розміщення сонячних панелей на даху як ретроспективного доповнення, ключовим фактором дизайну є деталізація зовнішнього облицювання будівлі, її "сонячної шкіри"", — додали в компанії.

Будинок House W має стильний вигляд Фото: Florian Busch Architects

Фотоелектричний фасад House W здатний виробляти майже вдвічі більше енергії, ніж споживає будинок за рік, а опалення та гаряче водопостачання забезпечуються тепловим насосом. Сонячну оболонку розділили на дві частини майже по центру заскленою смугою, яка забезпечує світло і тепло.

Всередині навколо цієї зони розташовані головні сходи та приміщення, через які можна побачити інші кімнати крізь напівпрозорі розсувні стіни. У східній половині будинку, розташованій на двох поверхах, внизу розташовані спальні, а нагорі — вітальня і їдальня, а на заході — кабінет і господарські приміщення на першому поверсі, а також гостьова спальня нагорі.

Нещодавно стартап Next Energy Technologies зі США повідомив про виробництво прозорих сонячних вікон, які дадуть змогу будинкам генерувати енергію. Скло можна використовувати в таких елементах архітектури, як оглядове скло, балюстради, світлові люки і навіси.

Фокус також писав, які дозволи потрібні для встановлення сонячних панелей в Україні. Будівельники кажуть, що ставити їх на фасад неефективно.