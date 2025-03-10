"Це незаконно": будівельники розповіли Фокусу, де і як можна встановлювати сонячні панелі

Отримувати сонячну енергію для власних потреб і навіть на продаж доволі просто власникам приватних будинків, але у випадку з багатоквартирними є чимало обмежень.

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Сонячні електростанції стали дуже популярними в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, адже забезпечують будівлі енергією навіть під час блекаутів. Будівельна компанія "ЄМайбутнє" допомагає українцям встановлювати та запускати обладнання на різних об'єктах: у приватних, багатоквартирних будинках, підприємствах. Керівник напрямку В'ячеслав Улазовський та виконавець робіт з встановлення Сергій Француз розповіли Фокусу, як це відбувається, наскільки складно і які дозволи потрібно отримати.

Кому та на яких умовах "ЄМайбутнє" встановлює сонячні панелі?

Сонячні панелі ми встановлюємо як для фізичних осіб, так і для підприємств, заводів. У нас широкий спектр клієнтів. Крім того, є ще такий прошарок, як багатоквартирні будинки, де сформовані ОСББ або ЖБК. Їм ми встановлюємо сонячні панелі за програмою "ГрінДім" від "Фонду Енергоефективності".

Раніше Фокус писав, хто і на яких умовах може отримати державний кредит на сонячні станції. Фізичним особам видають до 480 000 грн під 0% строком на п'ять років, але є певні умови до обладнання.

За цією програмою ОСББ або ЖБК можуть встановити собі на багатоквартирному будинку сонячні панелі і отримати компенсацію коштів. Умови участі періодично змінюються, наприклад, на старті програми обов'язковою вимогою була наявність ІТП (індивідуального теплового пункту), а зараз її прибрали.

Мешканцям ОСББ або ЖБК потрібно лише бажання і провести енергоаудит будинку, який покаже, що треба змінювати, покращувати для встановлення сонячної системи. Також їм треба провести загальні збори, щоб прийняти рішення про участь в програмі.

В принципі, все, ніяких жорстких вимог немає. Далі є вимоги самого фонду до того, якою мають бути СЕС, яка компенсація передбачається, але це вже розраховується конкретно для кожного будинку.

Чи встановлювали сонячні електростанції у приватних господарствах?

Так, невеликі станції десь до 15 кВт. Інколи на будинок ставлять станції на 3-4 кВт – це маються на увазі сонячні панелі, акумулятори та інвертор. Хтось ставить собі однофазну, а хтось – трифазну систему. Можуть ставити трифазну і тільки акумулятори.

Тут все залежить від фінансової спроможності людини, від її бажання і потреб будинку. Тобто хоче вона заживити весь будинок, або, наприклад, потрібне тільки освітлення, опалення, якісь наявні насоси тощо.

Яка зараз ситуація із компенсаціями або кредитуванням для приватних домогосподарств?

Кредитні програми є у "ПриватБанка" та ще у ряді інших банків. Основна проблема полягає у тому, що люди не сильно то і хочуть користуватися цими кредитними послугами. У нашій практиці ми найчастіше зтикаємось з тим, що люди бояться цих кредитів просто як вогню.

Вони може десь щось чули, але при детальнішому вивченні програм, вони не сильно хочуть ними користуватися. На мою суб'єктивну думку, це просто якийсь стереотип сформувався, і люди просто бояться кредитів. Коли вони бачать, умовно, відсоткову ставку 0,01%, ніби розстрочка, то сприймають краще, але коли мова йде саме про кредит у чистому вигляді, то не дуже у захваті.

Стосовно компенсації – є фіксований "зелений тариф", по якому людина може віддавати енергію в систему і отримувати компенсацію коштів. Найголовніше, що люди мають враховувати при під’єднанні такої станції, розраховуючи віддавати щось у мережу і отримувати за це кошти – це потужність на вході. Тому що віддати більше, ніж передбачено договором з регіональними електромережами чи обленерго, вони не зможуть.

Тобто, якщо у них підписаний договір на постачання 6 кВт, то більше ніж 6 кВт вони і віддавати не зможуть. Відповідно, немає сенсу ставити для цих задач потужнішу станцію, бо більше все одно не приймуть.

Сонячна система для приватного будинку, встановлена компанією "ЄМайбутнє" Фото: ЄМайбутнє

Які дозволи потрібно отримувати перед встановленням сонячних станцій у приватних домогосподарствах?

Якщо вони збираються віддавати в мережу, то треба це обов'язково погоджувати з з постачальником електроенергії. Якщо ж у власників немає бажання віддавати щось у мережу, тобто станція ставиться тільки для власних потреб, щоб, наприклад, під час блекауту не сидіти без світла, то ніяких дозволів не потрібно. Головне, щоб це було для внутрішнього споживання без під'єднання до загальної мережі.

В Україні діють державні будівельні норми, які кажуть про те, що має бути заземлення в будинку, має стояти певна автоматика, але немає ніяких органів, які б це контролювали. Тобто людина це робить під свою відповідальність. Якщо немає заземлення, і через це станеться пожежа, то відповідати за всі наслідки буде власник.

Ми, як компанія, що займається монтажем, зацікавлені у тому, щоб робити все правильно. І ми наголошуємо своїм потенційним клієнтам про те, що потрібно для цього: заземлення та інше, що ми готові зробити проєкт, передбачити це все. Є будинки, де це все вже враховане, незалежно від сонячної електростанції.

Яка процедура діє у випадку ОСББ чи ЖБК?

В принципі, все те саме. Ніяких дозволів їм не треба, бо ОСББ або ЖБК не можуть віддавати енергію в систему. Принаймні, сьогодні немає законодавчої бази, яка б дозволяла ОСББ або ЖБК, які є неприбутковими об'єднаннями, продавати вироблену електроенергію.

Для участі у програмах компенсації, як правило, вимагають просто наявність проєкту. Цей проєкт має пройти експертизу, щоб панелі потім не позривалися з даху, щоб не було надмірного струму і так далі. Тут ми знову повертаємося до державних будівельних норм, які регулюють встановлення того чи іншого обладнання.

Бачили, що власники квартир встановлювали сонячні електростанції для своїх потреб. Як це зазвичай відбувається, де розміщуються панелі, чи потрібно отримувати дозволи?

Власники квартир можуть в себе поставити лише тільки акумулятори і інвертори. Така система заряджається від мережі, коли є електропостачання, і віддає накопичену енергію при відключенні світла. Ми отримуємо майже таку саму незалежність при відключеннях, за винятком того, що генерації енергії немає, а є тільки накопичення.

Встановлювати сонячні модулі на фасадах чи дахах багатоквартирних будинків – це незаконно. Просто ви є власником квартири, а не будинку. Будинок – це ЖЕК або ОСББ. По-перше, щоб поставити фотоелектричні модулі, ви повинні зібрати підписи всіх квартир про те, що вони дозволяють встановлення. По-друге, це ще повинні підтвердити ОСББ або ЖЕК.

Якщо ви їх встановите всередині приміщення, наприклад, на балконі, то проблем не буде – у себе у квартирі можете робити, що завгодно. Але, якщо ми кажемо про якісь зовнішні поверхні: фасад або покрівлю – то це незаконно. Потім прийде до вас ОСББ або ЖЕК і скаже: "знімайте".

То чи можна теоретично отримати всі ці дозволи для легального встановлення сонячних панелей для квартири на будинку?

Теоретично – так, а на практиці сенсу в цьому ніякого немає. По-перше, ідеальний кут встановлення панелей – це 15-20 градусів із розташуванням на південь, тоді гарантовано буде генерація. Під таким кутом на балконі або на фасаді встановити панелі неможливо. Вони будуть або сильно стирчати, або зверху може щось прилетіти і розбити їх. Якщо ж стоятимуть під іншим, невідповідним кутом, то генерації майже не буде. У такому випадку витрати абсолютно не виправдані.

Ще у нас просто немає органу, який би регулював ці питання. Ви можете домовитися з усіма мешканцями будинку, з ОСББ, але це просто умовність, бо документа, який би підтверджував легальність, вам ніхто не дасть. Тобто це все буде тільки на словах.

Тож не варто цим займатися, є великі ризики, що до вас прийде якась службова організація, яка принесе вам багато приписів, паперів, які треба буде закривати. Може, з часом щось змінитися, але поки це працює саме так.

Сонячні панелі на фасаді багатоквартирного будинку в Україні Фото: Скриншот

Доцільніше буде домовлятися у межах ОСББ або ЖБК, щоб на будинок фотоелектричну систему встановити?

Так. Але дивіться, система, яка встановлюється на будинок, ніяким чином не підключається до кожної квартири. Якщо будинку плити та все інше повністю на електрозабезпеченні, то встановлення навіть дуже потужної станції на даху не забезпечить мешканців електрикою. Максимум, що вони зможуть, це заживити все необхідне обладнання загального користування: насоси подачі води, насоси опалення, ліфти.

Наприклад, системи пожежної безпеки, пожежної сигналізації, видалення диму. Це дуже важливо для великих будинків, висоток на 25-27 поверхів, бо коли немає електропостачання, всі ці системи не працюють. А ми всі прекрасно знаємо, з яким сусідом поряд живемо – від нього прилітають і "Шахеди", і все, що хочеш. Коли згадані системи не працюють – виникає певна небезпека.

Крім того, зараз дуже багато людей, що мають електричні плити, ставлять у квартирах газовий балон або якийсь пальничок, і це дуже підвищує пожежну небезпеку. Коли не працюють системи видалення диму, пожежні сигналізації, то є ризик, що у випадку пожежі постраждалих буде більше.