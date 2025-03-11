Дорого, але потрібно: фахівці розкрили, що насправді дають українцям сонячні панелі

Деякі українці вже усвідомили необхідність сонячних модулів для живлення будинків і підприємств. Решта до цього розуміння ще прийде, вважають у будівельній компанії "ЄМайбутнє".

Related video

В Україні все частіше встановлюють сонячні електростанції на приватних або багатоквартирних будинках за прикладом Європи. Керівник напрямку будівельної компанії "ЄМайбутнє" В'ячеслав Улазовський та виконавець робіт з встановлення Сергій Француз в інтерв'ю Фокусу пояснили, наскільки вигідно це робити у 2025 році.

Скільки у середньому коштує проєкт або від чого залежить вартість?

Вартість дуже сильно залежить від потужності системи та від обраного обладнання, адже існує дешевий, середній та дороги сегменти продукції. В середньому "Фонд Енергоефективності" компенсує до 2 млн коштів на встановлення станції для ОСББ і ЖБК. Станція потужністю 50-70 кВт може вартувати близько трьох мільйонів. Якщо мова йде про маленькі станції, які дозволяють будинку заживити найнеобхідніші речі, такі як насоси чи освітлення, то можна вписатися у межі 500-600 тисяч гривень.

Нещодавно Фокус довідався, які сонячні панелі можна дешево придбати. Українці мають великий вибір виробників.

Сонячні панелі на даху багатоквартирного будинку (ілюстративне фото) Фото: Хмарочос

А якщо потрібно заживити ліфти?

Якщо ми говоримо про новіші будинки з ліфтами від 2013-2014 року випуску, то це трошки простіше, оскільки вони більш енергоефективні і мають плавний пуск. Якщо ж мова про будинки, які побудовані давно, і реновація ліфтів у них не проводилася, тобто стоять вироби 1970-1980 років, то це дуже складно. Там велику пускові струми, потрібні інвертори більшої потужності, а це значно підвищує ціну.

Чи були якісь цікаві проєкти?

Всі проєкти індивідуальні, не схожі один на інший. Кожен з них – це індивідуальний підхід, все – нестандартне, немає якогось шаблону, за яким можна робити. У кожному випадку робляться проєкти, кожен об’єкт прораховується окремо, обговорюються деталі.

Всі вони цікаві, але згадується один незвичайний проєкт, коли треба було на подвір’ї приватного будинку зробити металеву конструкцію, яка б стояла під нахилом із панелями, спрямованими тільки на південь. Вийшов цілий паркан з 56 фотоелектричних модулів, зв’язаних між собою вертикально, загальною потужністю приблизно 30 кВт.

Власники хотіли долучитися до "зеленого тарифу", їм було цікаво і для власного споживання виробляти, і віддавати у мережу. Коштувала така конструкція рік тому приблизно 1200 доларів за 1 кВт. Вартість чимала, але там стоять фотоелектричні модулі на 530 Вт, гібридний інвертор Huawei, акумулятори Pylontech – це дуже недешевий сегмент ринку.

Паркан із сонячних панелей, встановлених компанією "ЄМайбутнє" Фото: ЄМайбутнє

Яку вигоду зараз отримують власники сонячних електростанцій в Україні?

Якщо ви поставили повноцінну систему: фотоелектричні модулі, гібридний інвертор та акумулятори, тоді ви максимально незалежні від перебоїв з електропостачанням. Можете користуватися лише сонячною енергією.

Якщо розглядати не приватний будинок, а якісь підприємства з деревообробки чи чогось подібного, які мають доволі високу потужності і споживають багато енергії, то для них привабливість встановлення СЕС набагато більша через значно вищий тариф на електроенергію, ніж у побутових споживачів. Термін окупності СЕС у таких підприємств набагато кращий.

Також встановлення СЕС на виробничих підприємствах цікавіше тим, що у тебе виробництво при блекаутах не припиняє роботу, а завдяки встановленим сонячним системам може продовжувати виробляти продукцію. До того ж наявність таких систем менше впливає на вартість, як, наприклад, робота від дизель-генератора. Вартість кіловата енергії, виробленого завдяки пальному, в рази вища, ніж отриманого від сонячних панелей.

Скільки в середньому часу займає проєкт від звернення клієнта до введення в експлуатацію?

Якщо ми кажемо про приватний будинок і поточний режим, коли немає завантаженості робітників, то від того, як клієнт прийшов, і до того, як ми віддаємо йому "ключі від станції" – приблизно за чотири-п'ять днів, хай до тижня. Такі терміни для невеликих станцій до 15 кВт, там роботи небагато, але це при наявності обладнання, фінансової спроможності клієнта відсутності складнощів з монтажем, наприклад, не треба прокладати 100 метрів кабелю під землею.

Якщо вже мова про великі проєкти на підприємствах потужністю 200-500 кВт, то тут вже трохи складніше. Залежить від того, яка система буде і на якій висоті. Тут багато умов, але у середньому монтаж займає від двох до трьох тижнів, але рахуючи з моменту отримання обладнання, а не оплати. Для таких потужних систем обладнання треба дуже багато.

Сонячні станції допомагають підприємствам під час війни в Україні Фото: ЄМайбутнє

Якщо кажемо про маленькі будинки, то там проєкт робити не обов’язково, але у випадку підприємств проєктування 100% необхідно, без цього не можна змонтувати станцію. Проєктування, замовлення, доставлення обладнання та монтаж займає три-чотири місяці, якщо проєкт дуже великий, понад 500 кВт – 1 мВт і більше. Залежно від різних факторів монтаж може тривати й до року.

Якщо якась квартира хоче собі поставити інвертор і акумулятори, то з моменту звертання до нас і до моменту монтажу проходить два-три дні за наявності обладнання.

Нещодавно США вирішили зупинити програму підтримки української енергетики. Як ви вважаєте, наскільки це вагомий привід для українців переходити на альтернативні джерела енергії, такі, як сонячні станції?

Потрібно переходити, навіть не зважаючи на наявність чи відсутність іноземних програм. Це – майбутнє, розумієте. Ми всі живемо у складних умовах, і дуже добре бути максимально незалежними від постачання електроенергії, води та всього іншого. Тому Європа вже давно активно переходить на сонячну, вітрову, водну енергетику. Цим переймаються і промислові, і багатоквартирні, і малі забудови.

Просто до нас це почало приходити відносно недавно, а з початку повномасштабної війни ситуація з електропостачанням погіршилася, бо росіяни б'ють по нашій енергетиці. Це відчувається дуже сильно і стимулює переходити на відновлювальні джерела.

Коли енергетика виходить з ладу, тобто ставлять нове обладнання на заміну старого. Нове обладнання потребує нових вкладень, нового обслуговування, тому і підвищуються тарифи. Тарифи і надалі продовжуватимуть підвищуватися для населення.

Перехід все одно станеться. Просто хтось переходить на сонячну енергетику зараз, бо вже розуміє, що це треба зробити, а хтось просто ще не дійшов до цього розуміння. Це просто незалежність та економія витрат. Може здаватися, що це дуже багато треба витратити коштів на системи, але якщо розглядати перспективу на 10-15-20 років, то вигода буде дуже великою.

У попередній частині інтерв'ю представники "ЄМайбутнє" розповіли Фокусу, де і як можна встановлювати сонячні панелі. У деяких випадках необхідно отримати дозвіл, а в інших — можна отримати кредит або компенсацію.

Важливо