Вітряні та сонячні станції масово припиняють роботу: у FT назвали причину

За даними аналітиків, тільки за минулий рік у деяких країнах Європи виробництво зеленої енергії було урізано на 30%.

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Вітряні та сонячні електростанції все частіше зупиняють свою роботу через брак потужностей для транспортування і зберігання виробленої електроенергії в періоди зниження споживання. Про це пише Financial Times.

За даними аналітичної компанії Aurora Energy Research, торік було зупинено виробництво майже десятої частини запланованого обсягу вітроенергетики у Великій Британії та майже 30% — у Північній Ірландії. Зі свого боку аналітики Montel говорять про скорочення виробництва відновлюваної енергії в Німеччині на 5% за рік, а також про падіння вироблення сонячної енергії у Франції на 2,5% за літо.

Причина скорочень полягає в тому, що сонячні та вітряні запускаються швидше, ніж будуються кабелі для передачі електроенергії. Крім того, ці джерела енергії залежать від погодних умов, тому для зберігання надлишків енергії потрібні акумулятори, яких також не вистачає.

Як підсумок, за даними асоціації Eurelectric, у 2024 році в усіх країнах Європи спостерігалася рекордна кількість годин з негативними цінами, особливо у вітряні або сонячні періоди. Це означає, що виробники фактично платять споживачам або власникам систем зберігання за те, щоб вони забирали у них електроенергію.

"Системі не вистачає надійних і гнучких потужностей, і нам необхідно вирішити цю проблему", — зазначив Крістіан Рубі, генеральний секретар Eurelectric.

Схожа ситуація склалася в Китаї, де темпи розгортання сонячних панелей найвищі у світі. Незважаючи на великі інвестиції в електромережі, за даними S&P Global Commodity Insights, у 2024 році в КНР було скорочено понад 3% запланованого вироблення вітрової енергії та 3,2% сонячної енергії. Навіть за таких цифр втрати склали 58,7 ТВтг — цього достатньо для забезпечення 24 млн будинків.

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Як зазначають у виданні, зростання "зелених" джерел енергії ускладнює завдання узгодження попиту і пропозиції електроенергії для підтримки стабільності енергосистеми. При цьому зберігати електроенергію у великих масштабах нелегко ні з практичного, ні з комерційного погляду.

Незважаючи на те, що країни вживають різних заходів для балансування енергосистеми, у виданні вважають, що проблема даремного витрачання зеленої енергії буде актуальною принаймні до кінця десятиліття, поки не буде створено достатню кількість сховищ і мережевої підтримки.

"Перш ніж стане краще, стане гірше", — наголосив Жан-Поль Харреман із Montel.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір проводити політику відмови від будівництва вітряних електростанцій під час свого другого терміну.