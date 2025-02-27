Ветряные и солнечные станции массово прекращают работу: в FT назвали причину

По данным аналитиков, только за прошлый год в некоторых странах Европы производство зеленой энергии было намерено урезанно на 30%.

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Ветряные и солнечные электростанции все чаще останавливают свою работу из-за нехватки мощностей для транспортировки и хранения выработанной электроэнергии в периоды снижения потребления. Об этом пишет Financial Times.

По данным аналитической компании Aurora Energy Research, в прошлом году было остановлено производство почти десятой части запланированного объема ветроэнергетики в Великобритании и почти 30% – в Северной Ирландии. В свою очередь аналитики Montel говорят о сокращении производства возобновляемой энергии в Германии на 5% за год, а также о падении выработки солнечной энергии во Франции на 2,5% за лето.

Причина сокращений заключается в том, что солнечные и ветряные запускаются быстрее, чем строятся кабели для передачи электроэнергии. Кроме того, эти источники энергии зависят от погодных условий, поэтому для хранения излишков энергии нужны аккумуляторы, которых также не хватает.

Как итог, по данным ассоциации Eurelectric, в 2024 году во всех странах Европы наблюдалось рекордное количество часов с отрицательными ценами, особенно в ветреные или солнечные периоды. Это значит, что производители фактически платят потребителям или владельцам систем хранения за то, чтобы они забирали у них электроэнергию.

"Системе не хватает надежных и гибких мощностей, и нам необходимо решить эту проблему", — отметил Кристиан Руби, генеральный секретарь Eurelectric.

Похожая ситуация сложилась в Китае, где темпы развертывания солнечных панелей самые высокие в мире. Несмотря на большие инвестиции в электросети, по данным S&P Global Commodity Insights, в 2024 году в КНР было сокращено более 3% запланированной выработки ветровой энергии и 3,2% солнечной энергии. Даже при таких цифрах потери составили 58,7 ТВтч — этого достаточно для обеспечения 24 млн домов.

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Как отмечают в издании, рост "зеленых" источников энергии усложняет задачу согласования спроса и предложения электроэнергии для поддержания стабильности энергосистемы. При этом хранить электроэнергию в больших масштабах нелегко ни с практической, ни с коммерческой точки зрения.

Несмотря на то, что страны предпринимают различные меры для балансировки энергосистемы, в издании полагают, что проблема бесполезной траты зеленой энергии будет актуальной по крайней мере до конца десятилетия, пока не будет создано достаточное количество хранилищ и сетевой поддержки.

"Прежде чем станет лучше, станет хуже", — подчеркнул Жан-Поль Харреман из Montel.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении проводить политику отказа от строительства ветряных электростанций во время своего второго срока.