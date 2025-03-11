Дорого, но нужно: специалисты раскрыли, что на самом деле дают украинцам солнечные панели

Некоторые украинцы уже осознали необходимость солнечных модулей для питания домов и предприятий. Остальные к этому пониманию еще придут, считают в строительной компании "ЄМайбутнє".

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В Украине все чаще устанавливают солнечные электростанции на частных или многоквартирных домах по примеру Европы. Руководитель направления строительной компании "ЄМайбутнє" Вячеслав Улазовский и исполнитель работ по установке Сергей Француз в интервью Фокусу объяснили, насколько выгодно это делать в 2025 году.

Сколько в среднем стоит проект или от чего зависит стоимость?

Стоимость очень сильно зависит от мощности системы и от выбранного оборудования, ведь существует дешевый, средний и дорогой сегменты продукции. В среднем "Фонд Энергоэффективности" компенсирует до 2 млн средств на установку станции для ОСМД и ЖСК. Станция мощностью 50-70 кВт может стоить около трех миллионов. Если речь идет о маленьких станциях, которые позволяют дому запитать самые необходимые вещи, такие как насосы или освещение, то можно вписаться в пределы 500-600 тысяч гривен.

Недавно Фокус узнал, какие солнечные панели можно дешево приобрести. Украинцы имеют большой выбор производителей.

Солнечные панели на крыше многоквартирного дома (иллюстративное фото) Фото: Хмарочос

А если нужно заживить лифты?

Если мы говорим о более новых домах с лифтами от 2013-2014 года выпуска, то это немножко проще, поскольку они более энергоэффективные и имеют плавный пуск. Если же речь о домах, которые построены давно, и реновация лифтов в них не проводилась, то есть стоят изделия 1970-1980 годов, то это очень сложно. Там большие пусковые токи, нужны инверторы большей мощности, а это значительно повышает цену.

Были ли какие-то интересные проекты?

Все проекты индивидуальны, не похожи один на другой. Каждый из них — это индивидуальный подход, все — нестандартное, нет какого-то шаблона, по которому можно делать. В каждом случае делаются проекты, каждый объект просчитывается отдельно, обсуждаются детали.

Все они интересны, но вспоминается один необычный проект, когда надо было во дворе частного дома сделать металлическую конструкцию, которая бы стояла под наклоном с панелями, направленными только на юг. Получился целый забор из 56 фотоэлектрических модулей, связанных между собой вертикально, общей мощностью примерно 30 кВт.

Владельцы хотели приобщиться к "зеленому тарифу", им было интересно и для собственного потребления производить, и отдавать в сеть. Стоила такая конструкция год назад примерно 1200 долларов за 1 кВт. Стоимость немалая, но там стоят фотоэлектрические модули на 530 Вт, гибридный инвертор Huawei, аккумуляторы Pylontech — это очень недешевый сегмент рынка.

Забор из солнечных панелей, установленных компанией "ЕМайбутнє" Фото: ЄМайбутнє

Какую выгоду сейчас получают владельцы солнечных электростанций в Украине?

Если вы поставили полноценную систему: фотоэлектрические модули, гибридный инвертор и аккумуляторы, тогда вы максимально независимы от перебоев с электроснабжением. Можете пользоваться только солнечной энергией.

Если рассматривать не частный дом, а какие-то предприятия по деревообработке или чего-то подобного, которые имеют довольно высокую мощность и потребляют много энергии, то для них привлекательность установки СЭС гораздо больше из-за значительно более высокого тарифа на электроэнергию, чем у бытовых потребителей. Срок окупаемости СЭС у таких предприятий гораздо лучше.

Также установка СЭС на производственных предприятиях интереснее тем, что у тебя производство при блэкаутах не прекращает работу, а благодаря установленным солнечным системам может продолжать производить продукцию. К тому же наличие таких систем меньше влияет на стоимость, чем, например, работа от дизель-генератора. Стоимость киловатта энергии, выработанного благодаря горючему, в разы выше, чем полученного от солнечных панелей.

Сколько в среднем времени занимает проект от обращения клиента до ввода в эксплуатацию?

Если мы говорим о частном доме и текущем режиме, когда нет загруженности рабочих, то от того, как клиент пришел, и до того, как мы отдаем ему "ключи от станции" — примерно за четыре-пять дней, пусть до недели. Такие сроки для небольших станций до 15 кВт, там работы немного, но это при наличии оборудования, финансовой состоятельности клиента, отсутствии сложностей с монтажом, например, не надо прокладывать 100 метров кабеля под землей.

Если уж речь о больших проектах на предприятиях мощностью 200-500 кВт, то тут уже немного сложнее. Зависит от того, какая система будет и на какой высоте. Здесь много условий, но в среднем монтаж занимает от двух до трех недель, но считая с момента получения оборудования, а не оплаты. Для таких мощных систем оборудования надо очень много.

Солнечные станции помогают предприятиям во время войны в Украине Фото: ЄМайбутнє

Если говорим о маленьких домах, то там проект делать не обязательно, но в случае предприятий проектирование 100% необходимо, без этого нельзя смонтировать станцию. Проектирование, заказ, доставка оборудования и монтаж занимает три-четыре месяца, если проект очень большой, более 500 кВт — 1 мВт и более. В зависимости от различных факторов монтаж может длиться и до года.

Если какая-то квартира хочет себе поставить инвертор и аккумуляторы, то с момента обращения к нам и до момента монтажа проходит два-три дня при наличии оборудования.

Недавно США решили остановить программу поддержки украинской энергетики. Как вы считаете, насколько это весомый повод для украинцев переходить на альтернативные источники энергии, такие как солнечные станции?

Нужно переходить, даже несмотря на наличие или отсутствие иностранных программ. Это — будущее, понимаете. Мы все живем в сложных условиях, и очень хорошо быть максимально независимыми от поставок электроэнергии, воды и всего остального. Поэтому Европа уже давно активно переходит на солнечную, ветровую, водную энергетику. Этим занимаются и промышленные, и многоквартирные, и малые застройки.

Просто к нам это начало приходить относительно недавно, а с начала полномасштабной войны ситуация с электроснабжением ухудшилась, потому что россияне бьют по нашей энергетике. Это ощущается очень сильно и стимулирует переходить на возобновляемые источники.

Когда энергетика выходит из строя, то есть ставят новое оборудование на замену старого. Новое оборудование требует новых вложений, нового обслуживания, поэтому и повышаются тарифы. Тарифы и в дальнейшем будут продолжать повышаться для населения.

Переход все равно произойдет. Просто кто-то переходит на солнечную энергетику сейчас, ведь уже понимает, что это надо сделать, а кто-то просто еще не дошел до этого понимания. Это просто независимость и экономия расходов. Может казаться, что это очень много надо потратить средств на системы, но если рассматривать перспективу на 10-15-20 лет, то выгода будет очень большой.

В предыдущей части интервью представители "ЄМайбутнє" рассказали Фокусу, где и как можно устанавливать солнечные панели. В некоторых случаях необходимо получить разрешение, а в других — можно получить кредит или компенсацию.

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