"Это незаконно": строители рассказали Фокусу, где и как можно устанавливать солнечные панели

Получать солнечную энергию для собственных нужд и даже на продажу довольно просто владельцам частных домов, но в случае с многоквартирными есть немало ограничений.

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Солнечные электростанции стали очень популярными в Украине после начала полномасштабного вторжения России, ведь обеспечивают здания энергией даже во время блэкаутов. Строительная компания "ЕМайбутнє" помогает украинцам устанавливать и запускать оборудование на различных объектах: в частных, многоквартирных домах, предприятиях. Руководитель направления Вячеслав Улазовский и исполнитель работ по установке Сергей Француз рассказали Фокусу, как это происходит, насколько сложно и какие разрешения нужно получить.

Кому и на каких условиях "ЕМайбутнє" устанавливает солнечные панели?

Солнечные панели мы устанавливаем как для физических лиц, так и для предприятий, заводов. У нас широкий спектр клиентов. Кроме того, есть еще такая прослойка, как многоквартирные дома, где сформированы ОСМД или ЖСК. Им мы устанавливаем солнечные панели по программе "ГринДом" от "Фонда Энергоэффективности".

Ранее Фокус писал, кто и на каких условиях может получить государственный кредит на солнечные станции. Физическим лицам выдают до 480 000 грн под 0% сроком на пять лет, но есть определенные условия к оборудованию.

По этой программе ОСМД или ЖСК могут установить себе на многоквартирном доме солнечные панели и получить компенсацию средств. Условия участия периодически меняются, например, на старте программы обязательным требованием было наличие ИТП (индивидуального теплового пункта), а сейчас его убрали.

Жителям ОСМД или ЖСК нужно только желание и провести энергоаудит дома, который покажет, что надо менять, улучшать для установки солнечной системы. Также им надо провести общее собрание, чтобы принять решение об участии в программе.

В принципе, все, никаких жестких требований нет. Дальше есть требования самого фонда к тому, какой должны быть СЭС, какая компенсация предусматривается, но это уже рассчитывается конкретно для каждого дома.

Устанавливали ли солнечные электростанции в частных хозяйствах?

Да, небольшие станции где-то до 15 кВт. Иногда на дом ставят станции на 3-4 кВт — это имеются в виду солнечные панели, аккумуляторы и инвертор. Кто-то ставит себе однофазную, а кто-то — трехфазную систему. Могут ставить трехфазную и только аккумуляторы.

Здесь все зависит от финансовых возможностей человека, от его желания и потребностей дома. То есть хочет он запитать весь дом, или, например, нужно только освещение, отопление, какие-то имеющиеся насосы и тому подобное.

Какова сейчас ситуация с компенсациями или кредитованием для частных домохозяйств?

Кредитные программы есть у "ПриватБанка" и еще в ряде других банков. Основная проблема заключается в том, что люди не сильно то и хотят пользоваться этими кредитными услугами. В нашей практике мы чаще всего сталкиваемся с тем, что люди боятся этих кредитов просто как огня.

Они, может, где-то что-то слышали, но при более детальном изучении программ, не сильно хотят ими пользоваться. По моему субъективному мнению, это просто какой-то стереотип сформировался, и люди просто боятся кредитов. Когда они видят, условно, процентную ставку 0,01%, вроде рассрочка, то воспринимают лучше, но когда речь идет именно о кредите в чистом виде, то не очень в восторге.

Относительно компенсации — есть фиксированный "зеленый тариф", по которому человек может отдавать энергию в систему и получать компенсацию средств. Самое главное, что люди должны учитывать при подключении такой станции, рассчитывая отдавать что-то в сеть и получать за это деньги — это мощность на входе. Потому что отдать больше, чем предусмотрено договором с региональными электросетями или облэнерго, они не смогут.

То есть, если у них подписан договор на поставку 6 кВт, то больше чем 6 кВт они и отдавать не смогут. Соответственно, нет смысла ставить для этих задач более мощную станцию, потому что больше все равно не примут.

Солнечная система для частного дома, установленная компанией "ЕМайбутнє" Фото: ЄМайбутнє

Какие разрешения нужно получать перед установкой солнечных станций в частных домохозяйствах?

Если они собираются отдавать в сеть, то надо это обязательно согласовывать с поставщиком электроэнергии. Если же у владельцев нет желания отдавать что-то в сеть, то есть станция ставится только для собственных нужд, чтобы, например, во время блэкаута не сидеть без света, то никаких разрешений не нужно. Главное, чтобы это было для внутреннего потребления без подключения к общей сети.

В Украине действуют государственные строительные нормы, которые говорят о том, что должно быть заземление в доме, должна стоять определенная автоматика, но нет никаких органов, контролирующих это. То есть человек делает под свою ответственность. Если нет заземления, и из-за этого произойдет пожар, то отвечать за все последствия будет владелец.

Мы, как компания, занимающаяся монтажом, заинтересованы в том, чтобы делать все правильно. И мы подчеркиваем своим потенциальным клиентам, что нужно для этого: заземление и прочее. Что мы готовы сделать проект, предусмотреть это все. Есть дома, где это все уже учтено, независимо от солнечной электростанции.

Какая процедура действует в случае ОСМД или ЖСК?

В принципе, все то же самое. Никаких разрешений им не надо, потому что ОСМД или ЖСК не могут отдавать энергию в систему. По крайней мере, сегодня нет законодательной базы, которая бы позволяла ОСМД или ЖСК, являющимся неприбыльными объединениями, продавать произведенную электроэнергию.

Для участия в программах компенсации, как правило, требуют просто наличие проекта. Этот проект должен пройти экспертизу, чтобы панели потом не посрывались с крыши, чтобы не было чрезмерного тока и так далее. Здесь мы снова возвращаемся к государственным строительным нормам, которые регулируют установку того или иного оборудования.

Видели, что владельцы квартир устанавливали солнечные электростанции для своих нужд. Как это обычно происходит, где размещаются панели, нужно ли получать разрешения?

Владельцы квартир могут у себя поставить лишь только аккумуляторы и инверторы. Такая система заряжается от сети, когда есть электроснабжение, и отдает накопленную энергию при отключении света. Мы получаем почти такую же независимость при отключениях, за исключением того, что генерации энергии нет, а есть только накопление.

Устанавливать солнечные модули на фасадах или крышах многоквартирных домов — это незаконно. Просто вы являетесь владельцем квартиры, а не дома. Дом — это ЖЭК или ОСМД. Во-первых, чтобы поставить фотоэлектрические модули, вы должны собрать подписи всех квартир о том, что они позволяют установку. Во-вторых, это еще должны подтвердить ОСМД или ЖЭК.

Если вы их установите внутри помещения, например, на балконе, то проблем не будет — у себя в квартире можете делать что угодно. Но, если мы говорим о каких-то внешних поверхностях: фасад или кровлю — то это незаконно. Потом придет к вам ОСМД или ЖЭК и скажет: "снимайте".

Так можно ли теоретически получить все эти разрешения для легальной установки солнечных панелей для квартиры на доме?

Теоретически — да, а на практике смысла в этом никакого нет. Во-первых, идеальный угол установки панелей — это 15-20 градусов с расположением на юг, тогда гарантированно будет генерация. Под таким углом на балконе или на фасаде установить панели невозможно. Они будут либо сильно торчать, либо сверху может что-то прилететь и разбить их. Если же будут стоять под другим, неподходящим углом, то генерации почти не будет. В таком случае затраты совершенно не оправданы.

Еще у нас просто нет органа, который бы регулировал эти вопросы. Вы можете договориться со всеми жильцами дома, с ОСМД, но это просто условность, потому что документа, который бы подтверждал легальность, вам никто не даст. То есть это все будет только на словах.

Поэтому не стоит этим заниматься, есть большие риски, что к вам придет какая-то служебная организация, которая принесет вам много предписаний, бумаг, которые надо будет закрывать. Может, со временем что-то измениться, но пока это работает именно так.

Солнечные панели на фасаде многоквартирного дома в Украине Фото: Скриншот

Целесообразнее будет договариваться в рамках ОСМД или ЖСК, чтобы на дом фотоэлектрическую систему установить?

Да. Но смотрите, система, которая устанавливается на дом, никаким образом не подключается к каждой квартире. Если дома плиты и все остальное полностью на электрообеспечении, то установка даже очень мощной станции на крыше не обеспечит жильцов электричеством. Максимум, что они смогут, это запитать все необходимое оборудование общего пользования: насосы подачи воды, насосы отопления, лифты.

Например, системы пожарной безопасности, пожарной сигнализации, удаления дыма. Это очень важно для больших домов, высоток на 25-27 этажей, потому что когда нет электроснабжения, все эти системы не работают. А мы все прекрасно знаем, с каким соседом рядом живем — от него прилетают и "Шахеды", и все, что хочешь. Когда упомянутые системы не работают — возникает определенная опасность.

Кроме того, сейчас очень много людей, имеющих электрические плиты, ставят в квартирах газовый баллон или какую-то горелку, и это очень повышает пожарную опасность. Когда не работают системы удаления дыма, пожарные сигнализации, то есть риск, что в случае пожара пострадавших будет больше.