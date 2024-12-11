Краще, ніж панелі на даху: виявлено несподівані переваги "сонячних фасадів"

Сонячні панелі на стінах продемонстрували більшу економічну цінність і менше навантаження на енергомережу, ніж звичайні системи на дахах, стверджують учені.

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Вчені з Університету Твенте в Нідерландах і оператор системи електропередачі Tennet з 2018-го до 2023 року досліджували продуктивність сонячних панелей, інтегрованих у фасади, виявивши, що ці системи працюють краще, ніж очікувалося. Про це пише pv magazin.

Повідомляється, що дослідники дали фінансову, екологічну та технічну оцінку вертикальним фасадним сонячним панелям, орієнтованим на південь, схід і захід. Потім їхню продуктивність порівняли з показниками звичайних "оптимально орієнтованих" панелей на даху.

Фінансова оцінка передбачала вимірювання економічної цінності електроенергії, отриманої за допомогою сонячних панелей, щодо середніх ринкових цін. Екологічна оцінка показувала, як значному забрудненню природи запобігає система, генеруючи чисту енергію. Що стосується технічної оцінки, йшлося про те, чи добре панелі інтегруються з електромережею і задовольняють місцеві потреби в енергії.

Згідно з дослідженням, південний, східний і західний "сонячні фасади" скорочують відповідно 1 725, 1 492 і 1 335 кілограмів викидів CO2 на 1 кВт. Система на даху скорочує 2 434 кілограми CO2 на 1 кВт.

Науковці також виявили, що порівняно з 2018 роком коефіцієнт економічної цінності електроенергії відносно середніх ринкових цін для сонячних панелей на даху у 2023 році знизився до 0,73. Водночас коефіцієнт вартості для східного та західного фасадів становив 0,87 і 0,84 відповідно.

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"Цікаво, що фотоелектричні установки на східному та західному фасадах демонструють нижчі темпи зниження, а отже, й вищі економічні показники порівняно з оптимально орієнтованими фотоелектричними установками", — наголосили вчені.

Дослідники також зазначили, що інтеграція сонячних панелей у фасад чинить набагато менше навантаження на мережу через вищий коефіцієнт самоспоживання і нижчий піковий рівень споживання енергії порівняно з "оптимально орієнтованими" сонячними панелями.

Нагадаємо, вчені з Університету Порт-Саїда в Єгипті та Університету Стратклайда у Великій Британії запропонували об'єднати систему зберігання енергії на основі стисненого повітря (CAES) з плавучими сонячними панелями за допомогою нової стратегії управління енергією.

Також повідомлялося, що в Японії планують у 2040 фінансовому році отримувати за допомогою перовскітних сонячних елементів близько 20 гігават електроенергії, що еквівалентно потужності 20 ядерних реакторів.