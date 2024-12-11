Лучше, чем панели на крыше: выявлены неожиданные преимущества "солнечных фасадов"

Солнечные панели на стенах продемонстрировали большую экономическую ценность и меньшую нагрузку на энергосеть, чем обычные системы на крышах, утверждают ученые.

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Ученые из Университета Твенте в Нидерландах и оператор системы электропередачи Tennet с 2018-го по 2023 год исследовали производительность солнечных панелей, интегрированных в фасады, выявив, что эти системы работают лучше, чем ожидалось. Об этом пишет pv magazin.

Сообщается, что исследователи дали финансовую, экологическую и техническую оценку вертикальным фасадным солнечным панелям, ориентированных на юг, восток и запад. Затем их производительность сравнили с показателями обычных "оптимально ориентированных" панелей на крыше.

Финансовая оценка включала измерение экономической ценности электроэнергии, полученной с помощью солнечных панелей, относительно средних рыночных цен. Экологическая оценка показывала, насколько сильное загрязнение природы предотвращает система, генерируя чистую энергию. Что касается технической оценки, речь шла о том, насколько хорошо панели интегрируются с электросетью и удовлетворяют местные потребности в энергии.

Согласно исследованию, южный, восточный и западный "солнечные фасады" сокращают соответственно 1 725, 1 492 и 1 335 килограммов выбросов CO2 на 1 кВт. Система на крыше при этом сокращает 2 434 килограмма CO2 на 1 кВт.

Ученые также выявили, что по сравнению с 2018 годом коэффициент экономической ценности электроэнергии относительно средних рыночных цен для солнечных панелей на крыше в 2023 году снизился до 0,73. В то же время коэффициент стоимости для восточного и западного фасадов составил 0,87 и 0,84 соответственно.

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"Интересно, что фотоэлектрические установки на восточном и западном фасадах демонстрируют более низкие темпы снижения, а значит, и более высокие экономические показатели по сравнению с оптимально ориентированными фотоэлектрическими установками", — подчеркнули ученые.

Исследователи также отметили, что интеграция солнечных панелей в фасад оказывает гораздо меньшую нагрузку на сеть из-за более высокого коэффициента самопотребления и более низкого пикового потребления энергии по сравнению с "оптимально ориентированными" солнечными панелями.

Напомним, ученые из Университета Порт-Саида в Египте и Университета Стратклайда в Великобритании предложили объединить систему хранения энергии на основе сжатого воздуха (CAES) с плавучими солнечными панелями с помощью новой стратегии управления энергией.

Также сообщалось, что в Японии планируют в 2040 финансовом году получать с помощью перовскитных солнечных элементов около 20 гигаватт электроэнергии, что эквивалентно мощности 20 ядерных реакторов.