Решит проблемы солнечных панелей: в Израиле запустили первый "волновой" генератор

В отличие от солнечных электростаций, новая система генерирует энергию круглосуточно, так как использует в качестве источника морские волны.

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Израильская компания Eco Wave Power официально запустила свой демонстрационный проект по генерации электроэнергии из морских волн в порту Яффо совместно со своим стратегическим партнером EDF Renewables Israel. Об этом пишет The Times of Israel.

Как отмечают в издании, технология Eco Wave Power была разработана для использования на существующей инфраструктуре на берегу или вблизи берега. К примеру, это могут быть волнорезы, пирсы и причалы. Ключевой частью системы являются большие поплавки, погруженные в воду, которые движутся вместе с волнами, приводя в движение поршни и двигатели для генерации энергии.

Сообщается, система мощностью 100 КВт может обеспечить электроэнергией 100 домов. Это первый проект Израиля по использованию энергии волн, подключенный к сети. Его главная цель — продемонстрировать, что технология работает и что инфраструктура не выходит из строя во время штормов, во время которых поплавки поднимаются над поверхностью воды.

Основательница и генеральный директор компании Инна Браверман считает, что Eco Wave Power запустит первый в мире проект по использованию волновой энергии коммерческого масштаба. По ее мнению, технология станет прибыльной, "как только достигнет мегаваттного масштаба". На данный момент компания планирует установить в Португалии систему мощностью 20 МВт, который будет обеспечивать электроэнергией 20 000 домов.

Инна Браверман подчеркнула, что генератор Eco Wave Power на 100% экологичен, поскольку он прикреплен к существующим конструкциям, а не встроен в морское дно. Система является модульной, масштабируемой, а также более стабильной, чем другие возобновляемые источники энергии.

Яэль Герман из Управления главного научного советника Министерства энергетики подтвердила, что генерация энергии из волн в периоды отсутствия солнца может существенно способствовать переходу Израиля от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии.

"У нас в Израиле есть только солнечная энергия, и это проблема. [Солнце] как государственный служащий, который начинает работу в 8 утра и заканчивает в 15:00", — отметила чиновница.

Напомним, ранее Eco Wave Power получила разрешение от Инженерного корпуса армии США на свой новаторский проект по использованию энергии волн на территории AltaSea в порту Лос-Анджелеса.

Также сообщалось, что команда ученых из Великобритании и Германии разработала гибридное окно, которое может одновременно обеспечить дом электроэнергией и горячей водой.