Вирішить проблеми сонячних панелей: в Ізраїлі запустили перший "хвильовий" генератор

На відміну від сонячних електростацій, нова система генерує енергію цілодобово, оскільки використовує як джерело морські хвилі.

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Ізраїльська компанія Eco Wave Power офіційно запустила свій демонстраційний проєкт із генерації електроенергії з морських хвиль у порту Яффо спільно зі своїм стратегічним партнером EDF Renewables Israel. Про це пише The Times of Israel.

Як зазначають у виданні, технологія Eco Wave Power була розроблена для використання на наявній інфраструктурі на березі або поблизу берега. Наприклад, це можуть бути хвилерізи, пірси та причали. Ключовою частиною системи є великі поплавці, занурені у воду, які рухаються разом із хвилями, приводячи в рух поршні та двигуни для генерації енергії.

Повідомляється, система потужністю 100 КВт може забезпечити електроенергією 100 будинків. Це перший проєкт Ізраїлю з використання енергії хвиль, підключений до мережі. Його головна мета — продемонструвати, що технологія працює і що інфраструктура не виходить з ладу під час штормів, коли поплавці піднімаються над поверхнею води.

Засновниця і генеральна директорка компанії Інна Браверман вважає, що Eco Wave Power запустить перший у світі проєкт із використання хвильової енергії комерційного масштабу. На її думку, технологія стане прибутковою, "щойно досягне мегаватного масштабу". Наразі компанія планує встановити в Португалії систему потужністю 20 МВт, яка забезпечуватиме електроенергією 20 000 будинків.

Інна Браверман наголосила, що генератор Eco Wave Power на 100% екологічний, оскільки він прикріплений до наявних конструкцій, а не вбудований у морське дно. Система є модульною, масштабованою, а також більш стабільною, ніж інші поновлювані джерела енергії.

Яель Герман з Управління головного наукового радника Міністерства енергетики підтвердила, що генерація енергії з хвиль у періоди відсутності сонця може істотно сприяти переходу Ізраїлю від викопного палива до поновлюваних джерел енергії.

"У нас в Ізраїлі є тільки сонячна енергія, і це проблема. [Сонце] наче державний службовець, який починає роботу о 8-й ранку і закінчує о 15:00", — зазначила чиновниця.

Нагадаємо, раніше Eco Wave Power отримала дозвіл від Інженерного корпусу армії США на свій новаторський проєкт із використання енергії хвиль на території AltaSea в порту Лос-Анджелеса.

Також повідомлялося, що команда вчених із Великої Британії та Німеччини розробила гібридне вікно, яке може одночасно забезпечити будинок електроенергією і гарячою водою.