Вирішить проблеми сонячних панелей: в Ізраїлі запустили перший "хвильовий" генератор
На відміну від сонячних електростацій, нова система генерує енергію цілодобово, оскільки використовує як джерело морські хвилі.
Ізраїльська компанія Eco Wave Power офіційно запустила свій демонстраційний проєкт із генерації електроенергії з морських хвиль у порту Яффо спільно зі своїм стратегічним партнером EDF Renewables Israel. Про це пише The Times of Israel.
Як зазначають у виданні, технологія Eco Wave Power була розроблена для використання на наявній інфраструктурі на березі або поблизу берега. Наприклад, це можуть бути хвилерізи, пірси та причали. Ключовою частиною системи є великі поплавці, занурені у воду, які рухаються разом із хвилями, приводячи в рух поршні та двигуни для генерації енергії.
Повідомляється, система потужністю 100 КВт може забезпечити електроенергією 100 будинків. Це перший проєкт Ізраїлю з використання енергії хвиль, підключений до мережі. Його головна мета — продемонструвати, що технологія працює і що інфраструктура не виходить з ладу під час штормів, коли поплавці піднімаються над поверхнею води.
Засновниця і генеральна директорка компанії Інна Браверман вважає, що Eco Wave Power запустить перший у світі проєкт із використання хвильової енергії комерційного масштабу. На її думку, технологія стане прибутковою, "щойно досягне мегаватного масштабу". Наразі компанія планує встановити в Португалії систему потужністю 20 МВт, яка забезпечуватиме електроенергією 20 000 будинків.
Інна Браверман наголосила, що генератор Eco Wave Power на 100% екологічний, оскільки він прикріплений до наявних конструкцій, а не вбудований у морське дно. Система є модульною, масштабованою, а також більш стабільною, ніж інші поновлювані джерела енергії.
Яель Герман з Управління головного наукового радника Міністерства енергетики підтвердила, що генерація енергії з хвиль у періоди відсутності сонця може істотно сприяти переходу Ізраїлю від викопного палива до поновлюваних джерел енергії.
"У нас в Ізраїлі є тільки сонячна енергія, і це проблема. [Сонце] наче державний службовець, який починає роботу о 8-й ранку і закінчує о 15:00", — зазначила чиновниця.
Нагадаємо, раніше Eco Wave Power отримала дозвіл від Інженерного корпусу армії США на свій новаторський проєкт із використання енергії хвиль на території AltaSea в порту Лос-Анджелеса.
Також повідомлялося, що команда вчених із Великої Британії та Німеччини розробила гібридне вікно, яке може одночасно забезпечити будинок електроенергією і гарячою водою.