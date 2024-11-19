У США вперше запустять систему, яка генерує енергію "з океану": деталі

Передова електростанція потужністю 100 кВт стане першою береговою хвильовою енергетичною установкою на території США.

Компанія Eco Wave Power Global отримала дозвіл від Інженерного корпусу армії США на свій новаторський проєкт з використання хвильової енергетики на території AltaSea в порту Лос-Анджелеса. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Згаданий дозвіл дозволяє компанії Eco Wave Power встановити вісім поплавців для виробництва хвильової енергії на палях бетонної пристані. Система також включатиме блок перетворення енергії, що складатиметься з двох 6-метрових транспортних контейнерів, які будуть розміщені на палубі причалу і під'єднані до поплавців.

Повідомляється, що ця станція потужністю 100 кВт стане першою береговою хвильовою енергетичною установкою в США. Eco Wave Power планує завершити монтаж до кінця першого кварталу 2025 року, при цьому блок перетворення вже відвантажено і розміщено на місці.

Як зазначають в Eco Wave Power, з появою блоку перетворення енергії компанія досягла важливого рубежу у впровадженні інноваційної технології хвильової енергії на території США.

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"Ми дуже раді отримати цей остаточний дозвіл і стати на крок ближче до впровадження хвильової енергії в США. Цей проєкт є не тільки технологічним проривом, а й важливим кроком у просуванні глобального переходу на відновлювані джерела енергії", — заявила засновник і генеральний директор Eco Wave Power Інна Брейверман.

У компанії наголосили, що згідно з оцінками Національної лабораторії поновлюваних джерел енергії Міністерства енергетики США, енергія хвиль може генерувати понад 1400 терават-годин на рік — цього достатньо для забезпечення електроенергією приблизно 130 мільйонів будинків.

Нагадаємо, ізраїльська компанія Eco Wave Power побудувала в Португалії хвильову енергетичну станцію потужністю 1 мВт, а також музей хвильової енергії та освітній центр.

Зі свого боку австралійська компанія WaveX заявила про розробку генератора хвильової енергії D-spar, який можна об'єднати з сонячною енергією, щоб знизити витрати і забезпечити диспетчеризацію.