Об'єднає сонце і хвилі: новий генератор зробить "зелену" електроенергію дешевшою

За даними аналітиків, капітальні витрати на сонячні електростанції можна скоротити на 50%, якщо об'єднати їх із хвильовими установками.

Австралійська компанія WaveX заявила про розробку генератора хвильової енергії D-spar, який можна об'єднати з сонячною енергією, щоб знизити витрати і забезпечити диспетчеризацію. Про це пише портал pv magazine Australia.

За словами засновника WaveX Саймона Ренвіка, недавній звіт Центру досліджень синьої економіки (CRC) "Енергія хвиль океану в Австралії" показує, що капітальні витрати на сонячну електростанцію можна скоротити на 50%, якщо інтегрувати в неї енергію хвиль. Він зазначив, що з'єднання сонячних і хвильових систем може істотно вплинути на вартість відновлюваної енергії, оскільки хвилі є навіть за відсутності сонячного світла. Те саме стосується вітрової енергії.

"Це абсолютний переломний момент, який, на мій погляд, залишився за кадром, коли мова зайшла про те, чому енергія хвиль варта того, щоб з нею возитися", — заявив Саймон Ренвік.

Дані зі звіту "Енергія хвиль океану в Австралії" Фото: Центр кооперативних досліджень Blue Economy

Повідомляється, що WaveX планує розгорнути великомасштабний прототип свого хвильового генератора D-spar потужністю 30 кВт, що еквівалентно шести сонячним установкам. D-Spar являє собою циліндричну, вертикальну плаваючу трубчасту конструкцію, що нагадує буї-лонжерони, які генерують електрику з кінетичної енергії. У D-Spar немає підводних рухомих частин, тому він майже не порушує морську екосистему, на відміну від морських вітряних турбін.

Система використовуватиме вже перевірені швартові пристрої, силові кабелі та виробничі потужності, розроблені нафтогазовою промисловістю, що робить її економічно вигідною. Саймон Ренвік придумав це рішення, працюючи інженером-будівельником на плавучій нафтовій платформі.

Остаточний варіант генератора буде вчетверо більшим за прототип і генеруватиме в 100 разів більше енергії. Очікується, що один такий пристрій зможе виробляти близько 3 МВт, що достатньо для живлення приблизно 500 будинків, а кілька пристроїв разом могли б забезпечувати електроенергією цілі міста.

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"Ми можемо заповнити прогалини, залишені мінливістю вітру і сонця. Об'єднання всіх трьох джерел відновлюваної енергії призводить до набагато вищого загального рівня відновлюваної електроенергії. Це також допомагає орієнтуватися в сезонних коливаннях, оскільки взимку, коли вітрових і сонячних ресурсів менше, енергія хвиль досягає свого піка", — заявив Саймон Ренвік.

Нагадаємо, Національна лабораторія відновлюваної енергії США (NREL) разом з іншими вченими дійшла висновку, що західне узбережжя країни ідеально підходить для отримання чистої енергії шляхом використання енергії хвиль.

Також повідомлялося, що ізраїльська компанія Eco Wave Power побудувала на території Порту хвильову енергетичну станцію потужністю 1 мВт, а також музей хвильової енергії та освітній центр.