Объединит солнце и волны: новый генератор сделает "зеленую" электроэнергию дешевле

По данным аналитиков, капитальные затраты на солнечные электростанции ​​можно сократить на 50%, если объединить их с волновыми установками.

Австралийская компания WaveX заявила о разработке генератора волновой энергии D-spar, который можно объединить с солнечной энергией, чтобы снизить затраты и обеспечить диспетчеризацию. Об этом пишет портал pv magazine Australia.

По словам основателя WaveX Саймона Ренвика, недавний отчет Центра исследований синей экономики (CRC) "Энергия волн океана в Австралии" показывает, что капитальные затраты на солнечную электростанцию ​​можно сократить на 50%, если интегрировать в нее энергию волн. Он отметил, что соединение солнечных и волновых систем может существенно повлиять на стоимость возобновляемой энергии, так как волны есть даже при отсутствии солнечного света. То же самое касается ветровой энергии.

"Это абсолютный переломный момент, который, на мой взгляд, остался за кадром, когда речь зашла о том, почему энергия волн стоит того, чтобы с ней возиться", — заявил Саймон Ренвик.

Данные из отчета "Энергия волн океана в Австралии" Фото: Центр кооперативных исследований Blue Economy

Сообщается, что WaveX планирует развернуть крупномасштабный прототип своего волнового генератора D-spar мощностью 30 кВт, что эквивалентно шести солнечным установкам. D-Spar являет собой цилиндрическую, вертикальную плавающую трубчатую конструкцию, напоминающую буи-лонжероны, которые генерируют электричество из кинетической энергии. В D-Spar нет подводных движущихся частей, поэтому он почти не нарушает морскую экосистему, в отличие от морских ветряных турбин.

Система будет использовать уже проверенные швартовные устройства, силовые кабели и производственные мощности, разработанные нефтегазовой промышленностью, что делает ее экономически выгодной. Саймон Ренвик придумал это решение, работая инженером-строителем на плавучей нефтяной платформе.

Окончательный вариант генератора будет в четыре раза больше прототипа и генерировать в 100 раз больше энергии. Ожидается, что одно такое устройство сможет вырабатывать около 3 МВт, что достаточно для питания примерно 500 домов, а несколько устройств вместе могли бы обеспечивать электроэнергией целые города

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"Мы можем заполнить пробелы, оставленные непостоянством ветра и солнца. Объединение всех трех источников возобновляемой энергии приводит к гораздо более высокому общему уровню возобновляемой электроэнергии. Это также помогает ориентироваться в сезонных колебаниях, поскольку зимой, когда ветровых и солнечных ресурсов меньше, энергия волн достигает своего пика", — заявил Саймон Ренвик.

Напомним, Национальная лаборатория возобновляемой энергии США (NREL) вместе с другими учеными пришла к выводу, что западное побережье страны идеально подходит для получения чистой энергии путем использования энергии волн.

Также сообщалось, что израильская компания Eco Wave Power построила на территории Порту волновую энергетическую станцию мощностью 1 мВт, а также музей волновой энергии и образовательный центр.