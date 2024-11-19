В США впервые запустят систему, которая генерирует энергию "из океана": детали

Передовая электростанция мощностью 100 кВт станет первой береговой волновой энергетической установкой на территории США.

Компания Eco Wave Power Global получила разрешение от Инженерного корпуса армии США на свой новаторский проект по использованию волновой энергетики на территории AltaSea в порту Лос-Анджелеса. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Упомянутое разрешение позволяет компании Eco Wave Power установить восемь поплавков для производства волновой энергии на сваях бетонной пристани. Система также будет включать блок преобразования энергии, состоящий из двух 6-метровых транспортных контейнеров, которые будут размещены на палубе причала и подключены к поплавкам.

Сообщается, что эта станция мощностью 100 кВт станет первой береговой волновой энергетической установкой в США. Eco Wave Power планирует завершить монтаж к концу первого квартала 2025 года, при этом блок преобразования уже отгружен и размещен на месте.

Как отмечают в Eco Wave Power, с появлением блока преобразования энергии компания достигла важного рубежа во внедрении инновационной технологии волновой энергии на территории США.

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"Мы очень рады получить это окончательное разрешение и стать на шаг ближе к внедрению волновой энергии в США. Этот проект представляет собой не только технологический прорыв, но и важный шаг в продвижении глобального перехода на возобновляемые источники энергии", — заявила основатель и генеральный директор Eco Wave Power Инна Брейверман.

В компании подчеркнули, что согласно оценкам Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии Министерства энергетики США, энергия волн может генерировать более 1400 тераватт-часов в год — этого достаточно для обеспечения электроэнергией примерно 130 миллионов домов.

Напомним, израильская компания Eco Wave Power построила в Португалии волновую энергетическую станцию мощностью 1 мВт, а также музей волновой энергии и образовательный центр.

В свою очередь австралийская компания WaveX заявила о разработке генератора волновой энергии D-spar, который можно объединить с солнечной энергией, чтобы снизить затраты и обеспечить диспетчеризацию.