Вирішить проблеми із сонячною енергією: розроблено незвичайний плавучий генератор (фото)

За словами дослідників, нова гібридна система зробить сонячну енергію стабільнішою і доступнішою, а також допоможе заощадити природний газ.

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Науковці з Університету Порт-Саїда в Єгипті та Університету Стратклайда у Великій Британії запропонували об'єднати систему зберігання енергії на основі стисненого повітря (CAES) з плавучими фотоелектричними сонячними панелями за допомогою нової стратегії управління енергією. Про це пише pv magazine.

Провідний автор дослідження Еркан Отеркус зазначив, що нове рішення покликане вирішити проблеми з перебоями і доступністю сонячної енергії. Йдеться про те, щоб оснастити плавучі сонячні панелі екологічно чистою гібридною системою, яка використовує стиснене повітря для зберігання енергії.

У прототипі нової системи потужністю 5 кВт фотоелектричні панелі перебувають у постійному прямому контакті з навколишньою водою, що забезпечує ефективне і вільне охолодження та підвищує їхню ефективність.

Плавуча система для генерації та зберігання сонячної енергії Фото: Університет Стратклайда

Плаваюча платформа, яка використовується для підтримки сонячних панелей, здатна автоматично відстежувати сонячне світло для більшого виробництва сонячної енергії та змінювати коефіцієнт занурення, регулюючи осідання платформи та кут нахилу фотоелектричних панелей для управління їхнім охолодженням або очищення їх від пилу, що накопичився, або повного занурення фотоелектричних панелей, щоб уникнути будь-яких ушкоджень у суворих погодних умовах.

Система зберігання енергії складається з чотирьох некомпенсованих сталевих резервуарів з повітрям, які розміщені по кутах плавучої платформи. Перед зберіганням гаряче стиснене повітря охолоджується в теплообміннику.

Плавуча система для генерації та зберігання сонячної енергії Фото: Університет Стратклайда

Для ефективного управління потоком енергії між компонентами системи дослідники пропонують використовувати нову стратегію управління енергією. Стратегія ґрунтується на підході, що використовує людський досвід, інтуїцію, евристику і математичні моделі для створення набору правил, які керують роботою компонентів системи. Ці правила можна інтерпретувати і налаштовувати для кращої продуктивності.

Провівши серію симуляцій, дослідники виявили, що ефективність системи в режимі "туди-назад" становить 34,1%, а ефективність використання енергії — 41%.

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"Порівняно зі звичайними системами CAES пропонована гібридна система CAES забезпечує річну економію палива 126,4 м³ природного газу. Ця економія палива також призведе до економічного ефекту за рахунок зниження експлуатаційних витрат системи на 27 690 доларів на рік вартості палива", — заявили науковці.

Нагадаємо, ізраїльська компанія Eco Wave Power офіційно запустила свій демонстраційний проєкт із генерації електроенергії з морських хвиль у порту Яффо.

Своєю чергою дослідники з Університету імені Йоганна Гутенберга в Майнці та Університету Зігена в Німеччині розробили спосіб зберігання сонячної енергії, який полягає в накопиченні тепла в хімічних зв'язках молекул.