Гігантське сховище енергії: у Китаї запустили ванадієві батареї потужністю 175 МВт

Проєкт Xinhua Ushi ESS зберігатиме "зелену" енергію і згладжуватиме пікове навантаження на енергомережу за рахунок проточних редокс-акумуляторів.

Китайська компанія Rongke Power оголосила про завершення найбільшого у своєму роді проєкту з будівництва ванадієвих проточних редокс-батарей потужністю 175 МВт і ємністю 700 МВт*год. Відповідну заяву компанія опублікувала на LinkedIn.

У Rongke Power заявили, що цей проєкт встановлює нову планку для тривалого зберігання енергії, демонструючи можливості ванадієвих проточних акумуляторів для стійкої енергетики майбутнього. Нова система вже повністю введена в експлуатацію.

За даними порталу Energy-Storage News, йдеться про проєкт Xinhua Ushi ESS, розташований у місті Уші. Система заснована на технології ванадієвих окисно-відновних окислювально-відновних проточних батарей (VRFB). Наразі VRFB такої ємності існують тільки в Китаї.

Очікується, що проєкт Rongke Power підвищить стабільність мережі. Він буде інтегрувати поновлювані джерела енергії та згладжувати пікове навантаження на енергосистему.

Раніше компанія також запустила систему VRFB потужністю 100 МВт і ємністю 400 МВт*год у Даляні, Китай. Першу фазу проєкту було введено в експлуатацію 2022 року, і, як очікується, в кінцевому підсумку його розмір подвоїться.

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Як зазначають у виданні, проточні батареї є однією з найбільш комерційно зрілих рішень для довгострокового зберігання енергії, поряд з гідроакумулюючими системами зберігання енергії (PHES), але все ще потребують набагато більших капіталовкладень, ніж літій-іонні батареї, які сьогодні домінують на ринку зберігання енергії.

Нагадаємо, дослідники з Університету імені Йоганна Гутенберга в Майнці (JGU) та Університету Зігена в Німеччині розробили новий спосіб зберігання сонячної енергії, який полягає в накопиченні тепла в хімічних зв'язках молекул, відомих як фотоперемикачі.

Зі свого боку компанія Invinity Energy Systems представила свій новий акумулятор Endurium, який забезпечує високу пропускну здатність енергії з необмеженим циклом, а також займає на 50% менше місця, ніж попередні проєкти цього виробника.