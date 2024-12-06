Гигантское хранилище энергии: в Китае запустили ванадиевые батареи мощностью 175 МВт

Проект Xinhua Ushi ESS будет хранить "зеленую" энергию и сглаживать пиковую нагрузку на энергосеть за счет проточных редокс-аккумуляторов.

Китайская компания Rongke Power объявила о завершении крупнейшего в своем роде проекта по строительству ванадиевых проточных редокс-батарей мощностью 175 МВт и емкостью 700 МВт*ч. Соответствующее заявление компания опубликовала на LinkedIn.

В Rongke Power заявили, что этот проект устанавливает новую планку для длительного хранения энергии, демонстрируя возможности ванадиевых проточных аккумуляторов для устойчивой энергетики будущего. Новая система уже полностью введена в эксплуатацию.

По данным портала Energy-Storage News, речь идет о проекте Xinhua Ushi ESS, расположенном городе Уши. Система основана на технологии ванадиевых окислительно-восстановительных проточных батарей (VRFB). На данный момент VRFB такой емкости существуют только в Китае.

Ожидается, что проект Rongke Power повысит стабильность сети. Он будет интегрировать возобновляемые источники энергии и сглаживать пиковую нагрузку на энергосистему.

Ранее компания также запустила систему VRFB мощностью 100 МВт и емкостью 400 МВт*ч в Даляне, Китай. Первая фаза проекта была введена в эксплуатацию в 2022 году, и, как ожидается, в конечном итоге его размер удвоится.

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Как отмечают в издании, проточные батареи являются одной из наиболее коммерчески зрелых решений для долгосрочного хранения энергии, наряду с гидроаккумулирующими системами хранения энергии (PHES), но все еще требуют гораздо больших капиталовложений, чем литий-ионные батареи, которые сегодня доминируют на рынке хранения энергии.

Напомним, исследователи из Университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце (JGU) и Университета Зигена в Германии разработали новый способ хранения солнечной энергии, который заключается в накоплении тепла в химических связях молекул, известных как фотопереключатели.

В свою очередь компания Invinity Energy Systems представила свой новый аккумулятор Endurium, который обеспечивает высокую пропускную способность энергии с неограниченным циклом, а также занимает на 50% меньше места, чем предыдущие проекты этого производителя.