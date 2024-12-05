Безопаснее литий-ионных: в США испытают новейшие никель-водородные батареи (фото)

Аккумуляторы последнего поколения от EnerVenue рассчитаны на 30 000 циклов и могут перезаряжаться до трех раз в день, утверждает производитель.

Энергетическая компания RWE собирается внедрить технологию хранения энергии производителя металло-водородных аккумуляторов EnerVenue в рамках пилотного проекта, который он реализует на своем испытательном полигоне в Милуоки, США. Об этом пишет pv magazine.

Компания EnerVenue, которая специализируется на производстве высокоэффективных металл-водородных аккумуляторов, выпустила свой никель-водородный аккумулятор последнего поколения в сентябре 2023 года.

Именно этот продукт RWE намерена испытать на гибкость циклирования, характеристики заряда и разряда, температурные характеристики и эффективность. Собранные данные компания намерена использовать для разработки потенциального варианта использования батарей EnerVenue в своих будущих проектах.

Аккумуляторы EnerVenue Фото: EnerVenue

"Мы с нетерпением ждем возможности оценить эффективность металло-водородной технологии EnerVenue в рамках нашей пилотной программы на нашем испытательном полигоне в Милуоки", — заявил старший вице-президент по инжинирингу RWE Андреа Ху-Бьянко.

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По данным производителя, новые батареи рассчитаны на 30 000 циклов и могут перезаряжаться до трех раз в день без отдыха. В зависимости от частоты цикла КПД аккумуляторов составляет от 80% до 90%, а их плотность энергии равна или превосходит показатели литий-ионных батарей.

Технический директор EnerVenue Маджид Кешаварц отметил, что новые аккумуляторы созданы с учетом потребностей самых разнообразных и сложных источников возобновляемой энергии. В частности, они походят для хранения энергии в больших масштабах.

Кроме масштабируемости, гибкости и высокой производительности, никель-водородные аккумуляторы EnerVenue могут похвастаться хорошими показателями безопасности без перегрева, присущего литий-ионным аккумуляторам. Кроме того, они более пригодны для вторичной переработки, чем литий-ионные.

Напомним, компания Invinity Energy Systems представила свой новый аккумулятор Endurium, заявив, что технология ванадиевых окислительно-восстановительных проточных батарей (VRFB) позволит возобновляемым источникам энергии заменить традиционную генерацию в сети в режиме 24/7.

В свою очередь компания Salgenx объявила о запуске своей новаторской проточной редокс-батареи на основе соленой воды, которая является альтернативой традиционным литий-ионным батареям.