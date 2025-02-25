750 ракет "Искандер" и 560 Х-101: Россия нарастит производство ракет в 2025 году

Х-101 известна своими характеристиками скрытности, разработанными для уменьшения радиолокационной заметности и повышения вероятности прорыва передовых систем ПВО. Возможность лететь на дозвуковой скорости на малых высотах позволяет избегать обнаружения радаром.

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РФ наращивает производство ракет в 2025 году и планирует произвести более 750 баллистических 9М723 "Искандер" и более 560 крылатых Х-101. Об этом в соцсети Х написал военный аналитик Джон Харди, замдиректора Russia Program в Foundation for Defense of Democracies.

Такой скачок в производстве ракет указывает на возможные существенные последствия для продолжающейся войны в Украине.

Ракеты 9М723 "Искандер"

9М723 "Искандер" — составная часть тактического ракетного комплекса "Искандер" — представляет собой баллистическую ракету малой дальности, разработанную для обеспечения высокой точности и быстрого развертывания. Она может поражать цели на расстоянии до 500 километров с различными вариантами боеголовок, включая и ядерные. "Искандер" маневрирует во время полета, что затрудняет перехват средствами ПВО.

С помощью 750 таких ракет, запланированными к производству в 2025 году, Россия стремится укрепить возможности для дальних ударов.

Ракеты Х-101

Х-101 — крылатая ракета воздушного базирования большой дальности, которую Россия в основном использует для поражения стратегически важных объектов. Дальность — до 4500 километров. Х-101 — одно из главных вооружений ВС РФ для дальних обстрелов. Может нести как обычные, так и ядерные боеголовки, что обеспечивает стратегическую гибкость. Она известна своими характеристиками скрытности, разработанными для уменьшения радиолокационной заметности и повышения вероятности прорыва передовых систем ПВО. Возможность лететь на дозвуковой скорости на малых высотах позволяет избегать обнаружения радаром.

Вместе с тем в ГУР подчеркивают, что производство ракет в России по-прежнему критически зависимо от иностранных компонентов. Несмотря на усилия по укреплению внутренних производственных возможностей, Кремль по-прежнему зависим от иностранных поставщиков важных деталей, что усложняет усилия по поддержанию постоянного уровня производства. Зависимость от внешних источников подчеркивает важность международных санкций, которые были призваны ограничить доступ России к передовым ракетным компонентам.

Напомним, что Великобритания вводит новые санкции против РФ и увеличивает помощь Украине.

Ранее сообщалось, что Иран перевооружает ракетную программу: из Китая прибыл корабль с ключевым компонентом.