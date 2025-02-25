750 ракет "Іскандер" і 560 Х-101: Росія наростить виробництво ракет у 2025 році

Х-101 відома своїми характеристиками скритності, розробленими для зменшення радіолокаційної помітності та підвищення ймовірності прориву передових систем ППО. Можливість летіти на дозвуковій швидкості на малих висотах дає змогу уникати виявлення радаром.

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РФ нарощує виробництво ракет у 2025 році та планує виготовити понад 750 балістичних 9М723 "Іскандер" і понад 560 крилатих Х-101. Про це в соцмережі Х написав військовий аналітик Джон Гарді, заступник директора Russia Program у Foundation for Defense of Democracies.

Такий стрибок у виробництві ракет вказує на можливі суттєві наслідки для війни в Україні.

Ракети 9М723 "Іскандер"

9М723 "Іскандер" — складова частина тактичного ракетного комплексу "Іскандер" — являє собою балістичну ракету малої дальності, розроблену для забезпечення високої точності та швидкого розгортання. Вона може уражати цілі на відстані до 500 кілометрів із різними варіантами боєголовок, включно з ядерними. "Іскандер" маневрує під час польоту, що ускладнює перехоплення засобами ППО.

За допомогою 750 таких ракет, запланованими до виробництва у 2025 році, Росія прагне зміцнити можливості для дальніх ударів.

Ракети Х-101

Х-101 — крилата ракета повітряного базування великої дальності, яку Росія в основному використовує для ураження стратегічно важливих об'єктів. Дальність — до 4500 кілометрів. Х-101 — одне з головних озброєнь ЗС РФ для дальніх обстрілів. Може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, що забезпечує стратегічну гнучкість. Вона відома своїми характеристиками скритності, розробленими для зменшення радіолокаційної помітності та підвищення ймовірності прориву передових систем ППО. Можливість летіти на дозвуковій швидкості на малих висотах дає змогу уникати виявлення радаром.

Водночас у ГУР підкреслюють, що виробництво ракет у Росії, як і раніше, критично залежне від іноземних компонентів. Попри зусилля зі зміцнення внутрішніх виробничих можливостей, Кремль, як і раніше, залежний від іноземних постачальників важливих деталей, що ускладнює зусилля з підтримки постійного рівня виробництва. Залежність від зовнішніх джерел підкреслює важливість міжнародних санкцій, які були покликані обмежити доступ Росії до передових ракетних компонентів.

Нагадаємо, що Велика Британія запроваджує нові санкції проти РФ і збільшує допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що Іран переозброює ракетну програму: з Китаю прибув корабель із ключовим компонентом.