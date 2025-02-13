Іран переозброює свою ракетну програму: з Китаю прибув корабель із ключовим компонентом

Іран знову виробляє ракети. На супутникових знімках було помічено контейнеровоз Golbon, що перевозить важливий компонент перхлорат натрію біля берегів Ірану.

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Іран відновлює виробництво ракет після атак Ізраїлю на ключові заводи минулого року. Про це, як вважають експерти, свідчить прибуття з Китаю першого з двох суден, що перевозять 1000 тонн перхлорату натрію — ключового компонента палива для військової ракетної програми Ірану. Судно Golbon уже стало на якір біля іранського порту Бандар-Аббас. Про це пише CNN.

За даними двох джерел у європейській розвідці, судно Golbon покинуло китайський порт Тайцан три тижні тому, завантажене здебільшого 1000-тонною партією перхлорату натрію — основного прекурсору у виробництві твердого палива, що використовується у звичайних ракетах середньої дальності Ірану.

Іранські ракети Фото: DW

Ця кількість перхлорату натрію може дозволити виробляти достатню кількість палива для приблизно 260 твердопаливних ракетних двигунів для іранських ракет "Хейбар Шекан" або 200 балістичних ракет "Хадж Касем".

Постачання здійснюється в той час, коли Іран зазнав низки регіональних невдач, а його союзники зазнали колективної поразки: падіння Башара Асада в Сирії та втрати Хезболли в Лівані. Після удару Ізраїлю по іранських об'єктах з виробництва ракет у жовтні деякі західні експерти вважали, що може минути щонайменше рік, перш ніж Іран зможе відновити виробництво твердого палива. Але ця поставка вказує на те, що Іран недалекий від виробництва своїх ракет або що він уже може повернутися до нього.

Іранські ракети Фото: Facebook

Джерела зазначають, що вантаж був придбаний від імені Департаменту закупівель Організації самодостатнього джихаду (SSJO), частини іранського органу, відповідального за розробку іранських балістичних ракет.

Друге судно, Jairan, ще не завантажене і не покинуло Китай, обидва судна експлуатуються компанією Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), повідомили джерела CNN. Jairan має переправити решту 1000 тонн до Ірану. Golbon покинув порт Тайчан і попрямував до Ірану 21 січня.

Постачання перхлорату натрію саме по собі не є незаконним і не порушує західних санкцій. Але його можна хімічним шляхом перетворити на перхлорат амонію — паливо й окислювач, що є контрольованим продуктом.

Представник МЗС Китаю Мао Нін заявила журналістам у січні, що їй не відомі подробиці цієї справи, але Китай завжди дотримувався своїх законів про експортний контроль, а також міжнародних зобов'язань країни.

Обидва кораблі, і Golbon, і Jairan перебувають під санкціями США. Тим часом Китай залишається дипломатичним і економічним союзником Ірану, який постраждав від санкцій, засуджуючи "односторонні" санкції США проти цієї країни і вітаючи Тегеран у міжнародних блоках під керівництвом Пекіна і Москви, таких як Шанхайська організація співробітництва і БРІКС.

Нагадаємо, на початку лютого президент США Дональд Трамп заявив, що залишив інструкції "знищити" Іран, якщо представники цієї країни його вб'ють. Трамп розкритикував президента Джо Байдена за те, що той не зробив такого ж суворого попередження за чотири роки перебування при владі.