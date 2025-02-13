Иран перевооружает свою ракетную программу: из Китая прибыл корабль с ключевым компонентом

Иран снова производит ракеты. На спутниковых снимках был замечен контейнеровоз Golbon, перевозящий важный компонент перхлорат натрия у берегов Ирана.

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Иран возобновляет производство ракет после атак Израиля на ключевые заводы в прошлом году. Об этом, как считают эксперты, свидетельствует прибытие из Китая первого из двух судов, перевозящих 1000 тонн перхлората натрия – ключевого компонента топлива для военной ракетной программы Ирана. Судно Golbon уже встало на якорь у иранского порта Бандар-Аббас. Об этом пишет CNN.

По данным двух источников в европейской разведке, судно Golbon покинуло китайский порт Тайцан три недели назад, загруженное большей частью 1000-тонной партии перхлората натрия — основного прекурсора в производстве твердого топлива, которое используется в обычных ракетах средней дальности Ирана.

Иранские ракеты Фото: DW

Это количество перхлората натрия может позволить производить достаточное количество топлива для примерно 260 твердотопливных ракетных двигателей для иранских ракет "Хейбар Шекан" или 200 баллистических ракет "Хадж Касем".

Поставка осуществляется в то время, когда Иран потерпел ряд региональных неудач, а его союзники потерпели коллективное поражение: падение Башара Асада в Сирии и потери Хезболлы в Ливане. После удара Израиля по иранским объектам по производству ракет в октябре некоторые западные эксперты считали, что может пройти не менее года, прежде чем Иран сможет возобновить производство твердого топлива. Но эта поставка указывает на то, что Иран недалек от производства своих ракет или что он уже может вернуться к нему.

Иранские ракеты Фото: Facebook

Источники отмечают, что груз был приобретен от имени Департамента закупок Организации самодостаточного джихада (SSJO), части иранского органа, ответственного за разработку иранских баллистических ракет.

Второе судно, Jairan, еще не загружено и не покинуло Китай, оба судна эксплуатируются компанией Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), сообщили источники CNN. Jairan должен переправить оставшиеся 1000 тонн в Иран. Golbon покинул порт Тайчан и направился в Иран 21 января.

Поставка перхлората натрия сама по себе не является незаконной и не нарушает западные санкции. Но его можно химическим путем преобразовать в перхлорат аммония — топливо и окислитель, являющийся контролируемым продуктом.

Представитель МИД Китая Мао Нин заявила журналистам в январе, что ей не известны подробности этого дела, но Китай всегда соблюдал свои законы об экспортном контроле, а также международные обязательства страны.

Оба корабля, и Golbon и Jairan находятся под санкциями США. Между тем, Китай остается дипломатическим и экономическим союзником пострадавшего от санкций Ирана, осуждая "односторонние" санкции США против этой страны и приветствуя Тегеран в международных блоках под руководством Пекина и Москвы, таких как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что оставил инструкции "уничтожить" Иран, если представители этой страны его убьют. Трамп раскритиковал президента Джо Байдена за то, что тот не сделал такого же строгого предупреждения за четыре года пребывания у власти.