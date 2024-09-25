Редкий запуск ракеты в океане: Китай предупредил Японию о "космических обломках", — Reuters

По словам журналистов, запуск ракеты дальнего радиуса действия в открытом море — довольно редкое событие. Как привило, КНР проводит пуски межконтинентальных баллистических ракет в отдельных провинциях, таких как Внутренняя Монголия.

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В среду, 25 сентября, Китай открыто признал успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты в Тихом океане. Такое беспрецедентное событие вызвало международную обеспокоенность. Об этом пишет Reuters.

Ракетные войска Народно-освободительной армии запустили МБР с учебной боеголовкой в 08:44 по пекинскому времени. В Минобороны Китая подчеркнули, что испытание было частью ежегодных учений и не направлено против какой-либо конкретной страны. Ракета, по сообщениям, "упала в прогнозируемой зоне моря", а произошедшее назвали рядовым событием в ежегодном тренировочном плане.

По данным Xinhua, Китай заблаговременно предупредил другие страны. Вместе с тем нет информации о том, по какому маршруту летела ракета и где в открытых водах Тихого океана она упала.

"Космические обломки"

Представители береговой охраны Японии заявили, что получили навигационное предупреждение от Китая о "космических обломках" в зоне Южно-китайского моря и части Тихого океана к северу от филиппинского острова Лусон, а также в южной части Тихого океана. Официальные лица не подтвердили, связано ли это с запуском ракеты.

Запуск в открытом море ракет дальнего радиуса действия — явление довольно редкое. Как привило, КНР запускает ракеты негласно в отдельных провинциях, таких как Внутренняя Монголия.

Ракетным войскам НОАК, в ведении которых находятся конвенциональные и ядерные ракеты страны, поручено модернизировать ядерные силы Китая, например для защиты от американских ракет и разведки.

Что известно о ракете Dongfeng-41?

Издание Army Recognitions допускает, что речь может идти о ракете Dongfeng-41 (DF-41). DF-41 (Dong Feng-41) — китайская межконтинентальная ракета с максимальной дальностью от 12 000 до 15 000 км. Эта самая дальнобойная ракета Китая предназначена для мобильного развертывания на дорогах, железных дорогах или запуска из шахт, что обеспечивает значительную гибкость.

Ракета оснащена трехступенчатым твердотопливным двигателем и может нести до 10 ядерных боеголовок с индивидуальным наведением, что позволяет ей поражать несколько целей одновременно. Используется инерциальная система наведения с обновлением данных по звездам или спутникам, расчетным круговым отклонением — около 100 метров.

Напомним, что истребитель F-35 впервые заметили с противокорабельными ракетами большой дальности.

Также сообщалось, что, по данным Defense Express, группы ВС РФ зашли в Угледар с востока.