Рідкісний запуск ракети в океані: Китай попередив Японію про "космічні уламки", — Reuters

За словами журналістів, запуск ракети дальнього радіуса дії у відкритому морі — досить рідкісна подія. Як правило, КНР проводить пуски міжконтинентальних балістичних ракет в окремих провінціях, таких як Внутрішня Монголія.

Related video

У середу, 25 вересня, Китай відкрито визнав успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети в Тихому океані. Така безпрецедентна подія викликала міжнародну стурбованість. Про це пише Reuters.

Ракетні війська Народно-визвольної армії запустили МБР із навчальною боєголовкою о 08:44 за пекінським часом. У Міноборони Китаю наголосили, що випробування було частиною щорічних навчань і не спрямоване проти будь-якої конкретної країни. Ракета, за повідомленнями, "впала в прогнозованій зоні моря", а те, що сталося, назвали рядовою подією в щорічному тренувальному плані.

За даними Xinhua, Китай завчасно попередив інші країни. Водночас немає інформації про те, за яким маршрутом летіла ракета і де у відкритих водах Тихого океану вона впала.

"Космічні уламки"

Представники берегової охорони Японії заявили, що отримали навігаційне попередження від Китаю про "космічні уламки" в зоні Південнокитайського моря і частини Тихого океану на північ від філіппінського острова Лусон, а також у південній частині Тихого океану. Офіційні особи не підтвердили, чи пов'язано це із запуском ракети.

Запуск у відкритому морі ракет дальнього радіуса дії — явище досить рідкісне. Як правило, КНР запускає ракети негласно в окремих провінціях, як-от Внутрішня Монголія.

Ракетним військам НВАК, у віданні яких перебувають конвенційні та ядерні ракети країни, доручено модернізувати ядерні сили, наприклад для захисту від американських ракет і розвідки.

Що відомо про ракету Dongfeng-41?

Видання Army Recognitions припускає, що може йтися про ракету Dongfeng-41 (DF-41). DF-41 (Dong Feng-41) — китайська міжконтинентальна ракета з максимальною дальністю від 12 000 до 15 000 км. Ця найбільш далекобійна ракета Китаю призначена для мобільного розгортання на дорогах, залізницях або запуску з шахт, що забезпечує значну гнучкість.

Ракета оснащена триступеневим твердопаливним двигуном і може нести до 10 ядерних боєголовок з індивідуальним наведенням, що дає їй змогу вражати кілька цілей одночасно. Використовується інерціальна система наведення з оновленням даних за зірками або супутниками, розрахунковим круговим відхиленням — близько 100 метрів.

Нагадаємо, що винищувач F-35 уперше помітили з протикорабельними ракетами великої дальності.

Також повідомлялося, що, за даними Defense Express, групи ЗС РФ зайшли у Вугледар зі сходу.