Украине из-за дефицита ракет для Patriot придется выбирать, что защищать — электростанцию или завод , — FT

Серьезное влияние отсутствия помощи США будет ощутимо в течение нескольких месяцев, но оно будет связано прежде всего со способностью Украины наносить точные удары, пишет издание.

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После прекращения военной помощи США Украина столкнется с нехваткой снарядов для отражения российских ракетных атак и ей придется выбирать, какой объект "прикрывать", а какой нет. Об этом пишет Financial Times.

"Дефицит ракет-перехватчиков для пяти американских систем Patriot, которые использует Украина, станет серьезным ударом по обороноспособности страны", — пишет издание.

Financial Times отмечает, что Россия расширяет свою ударную кампанию беспилотников и ракет глубоко в Украине и приводит слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который 4 марта заявил, что "Patriot" на сегодня является единственной системой, способной сбивать российские баллистические ракеты.

"В конце концов Украине придется сделать сложное определение приоритетов. Вы защищаете аэродром, или электростанцию, или завод по производству оружия?", — говорит Эмиль Кастехельми, аналитик финской Black Bird Group.

Издание пишет, что несмотря на то, что подавляющее большинство беспилотников, используемых украинскими войсками, сейчас производятся внутри страны, армия все еще использует широкий спектр американского оружия и транспортных средств, которые требуют постоянного обслуживания и постоянного потока запасных частей.

"Дефицит артиллерийских снарядов может быть частично компенсирован усилиями Европы, поскольку ЕС планирует изготовить до 2 миллионов артиллерийских снарядов в 2025 году, а серьезное влияние отсутствия помощи США будет ощутимо в течение нескольких месяцев, но оно будет связано прежде всего со способностью Украины наносить точные удары", — пишет издание.

Напомним, что глава правительства Польши Дональд Туск подтвердил, что информация о приостановлении военной помощи США для Украины находит подтверждение в работе хаба по оказанию военной помощи Украине.