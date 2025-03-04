Україні через дефіцит ракет для Patriot доведеться обирати, що захищати – електростанцію чи завод , – FT

Серйозний вплив відсутності допомоги США буде відчутний протягом кількох місяців, але він буде пов’язаний насамперед із здатністю України завдавати точних ударів, пише видання.

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Після припинення військової допомоги США Україна зіштовхнеться з нестачею снарядів для відбиття російських ракетних атак і їй доведеться обирати, який об'єкт "прикривати", а який ні. Про це пише Financial Times.

"Дефіцит ракет-перехоплювачів для п'яти американських систем Patriot, які використовує Україна, стане серйозним ударом по обороноздатності країни", — пише видання.

Financial Times зауважує, що Росія розширює свою ударну кампанію безпілотників і ракет глибоко в Україні і наводить слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який 4 березня заявив, що "Patriot" на сьогодні є єдиною системою, здатною збивати російські балістичні ракети.

"Зрештою Україні доведеться зробити складне визначення пріоритетів. Ви захищаєте аеродром, чи електростанцію, чи завод із виробництва зброї?", — говорить Еміль Кастехельмі, аналітик фінської Black Bird Group.

Видання пише, що попри те, що переважна більшість безпілотників, які використовуються українськими військами, зараз виробляються всередині країни, армія все ще використовує широкий спектр американської зброї та транспортних засобів, які потребують постійного обслуговування та постійного потоку запасних частин.

"Дефіцит артилерійських снарядів може бути частково компенсований зусиллями Європи, оскільки ЄС планує виготовити до 2 мільйонів артилерійських снарядів у 2025 році, а серйозний вплив відсутності допомоги США буде відчутний протягом кількох місяців, але він буде пов’язаний насамперед із здатністю України завдавати точних ударів", — пише видання.

Нагадаємо, що очільник уряду Польщі Дональд Туск підтвердив, що інформація про призупинення військової допомоги США для України знаходить підтвердження в роботі хабу з надання військової допомоги Україні.