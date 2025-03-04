Поступают сообщения из хабов на границе: в Польше подтвердили приостановление помощи США Украине

В польском правительстве говорят, что у них нет оснований считать, что приостановление помощи Украине США и отмена санкций против РФ "это лишь слова".

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Глава правительства Польши Дональд Туск подтвердил, что информация о приостановлении военной помощи США для Украины находит подтверждение в работе хаба по оказанию военной помощи Украине. Об этом он сказал перед началом заседания Совета министров Польши, передает "Укринформ".

"Как вы знаете, сегодня было объявлено решение о приостановлении американской помощи Украине и, возможно, начало отмены американской стороной санкций против России. Сегодня у нас нет оснований считать, что это только слова. В конце концов доклады, которые поступают с границы, с нашего хаба в Ясенке, тоже подтверждают декларации американской стороны", — заявил Туск.

Решение США было принято без обсуждения и консультаций с НАТО или группой Рамштайн, которая координирует поддержку Украины.

США приостановили военную помощь Украине: что известно

По словам официального представителя Белого дома, американская сторона приостанавливает всю военную помощь Киеву, пока Трамп не определит, что президент Украины Владимир Зеленский прилагает усилия для мирных переговоров с Россией.

Во время брифинга 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что еще 3 марта военная помощь Украине от США продолжала поступать.

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что Киев проводит "тщательный аудит". Он отметил, что Украина уже умеет адаптироваться к длительным перебоям в поддержке.

Представитель французского Минфина Бенджамин Хадад заявил, что решение администрации США делает мир более отдаленным. Потому что только усиливает руку агрессора, которым является Россия. По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, теперь Европа должна взять на себя полную ответственность за собственную безопасность.