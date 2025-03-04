Нет информации об остановке помощи от США, — Шмыгаль

Премьер-министр Украины заявил, что по состоянию на вечер 3 марта военная помощь от США продолжала поступать и отметил, что "нет информации, что что-то остановлено".

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В Киеве поблагодарили США за поддержку Украины в войне против России и выразили надежду, что она продолжится и в дальнейшем. Об этом во время брифинга 4 марта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что несмотря на дискуссии о прекращении военной поддержки США, Украина настроена дипломатически продолжать спокойную работу с Соединенными штатами, Конгрессом и администрацией президента Дональда Трампа для того, чтобы получить стабильный мир в Украине.

"Сегодня Украина абсолютно твердо настроена продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и уверен, что поддержка от Соединенных Штатов, как от мирового лидера, одного из крупнейших наших партнеров, который нас поддерживал в течение трех лет, будет продолжаться", — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что еще по состоянию на вечер 3 марта военная помощь от США продолжала поступать. Премьер отметил, что "нет информации, что что-то остановлено". По состоянию на утро 4 марта также нет информации о каких-то изменениях в этом отношении.

Напомним, что утром, 4 марта, иностранные СМИ сообщили, что Трамп приказал приостановить поставки всей военной помощи Украине. По словам высокопоставленного чиновника из Минобороны, США прекратят всю текущую военную помощь Киеву, пока Трамп не решит, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру.