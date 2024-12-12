Эффективнее С-500: американцы работают над передовой системой ПРО Dark Eagle

В основе системы лежит гиперзвуковая ракета-прехватчик C-HGB, которая способна развивать скорость до 17 Махов. Перехватить ее не способны даже самые передовые российские комплексы.

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Соединенные Штаты в области противоракетной обороны достигли значительных успехов с созданием ракетного комплекса средней дальности Dark Eagle. Данная система станет ответом на новейшие российские зенитно-ракетные комплексы С-500. Об этом 11 декабря сообщили обозреватели Army Recognition.

Комплекс Dark Eagle оснащен усовершенствованной управляемой ракетой (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW). Она представляет собой двухступенчатую баллистическую ракету с глиссирующей гиперзвуковой боеголовкой C-HGB. Отмечается, что боеголовка способна развивать скорость до 17 Махов — это ставит ее в число самых быстрых и маневренных средств поражения в мире.

Недавние испытания комплекса, проведенные на мысе Канаверал, включали развертывание буксируемой пусковой установки. А полную боевую готовность системы армия США планирует достичь в ближайшие один-два года. Предполагается, что первые установки будут размещены в Германии, где они смогут эффективно противостоять таким угрозам, как российский гиперзвуковой комплекс "Орешник".

Развертывание комплекса Dark Eagle

Ответ на российские ЗРК

Разработка и развертывание Dark Eagle открывает новый этап в глобальном стратегическом балансе. В то время как российские комплексы С-300В4, С-400 и С-500 обеспечивают защиту от широкого спектра угроз, появление высокоскоростных и маневренных гиперзвуковых боеголовок требует создания новых подходов к противоракетной обороне.

Ракета C-HGB, движущаяся со скоростью от 3000 до 3700 м/с на высотах менее 50 км, представляет собой серьезный вызов для современных систем противовоздушной обороны. Такие российские системы, как С-400 и С-500, хоть и считаются одними из лучших в мире, могут столкнуться с трудностями при попытке перехватить столь быструю и маневренную цель.

С-400 : Эти системы оптимизированы для перехвата баллистических ракет и самолетов на относительно небольших высотах. Однако их возможности против гиперзвуковых угроз ограничены.

: Эти системы оптимизированы для перехвата баллистических ракет и самолетов на относительно небольших высотах. Однако их возможности против гиперзвуковых угроз ограничены. С-500 : Последняя версия российской ПВО включает технологии для борьбы с целями на больших высотах и скоростях. Тем не менее, на высотах менее 50 км даже эта система может испытывать трудности в отслеживании и поражении маневренных гиперзвуковых целей.

: Последняя версия российской ПВО включает технологии для борьбы с целями на больших высотах и скоростях. Тем не менее, на высотах менее 50 км даже эта система может испытывать трудности в отслеживании и поражении маневренных гиперзвуковых целей. А-235 "Нудоль": Единственной системой, способной эффективно перехватывать боеголовку C-HGB на высотах выше 80 км, остается перехватчик 53Т6М из состава системы А-235. Однако на меньших высотах эта система менее эффективна.

Таким образом США, разработав Dark Eagle, намерены использовать уязвимости традиционных систем ПВО, нацеливаясь на зоны, где их эффективность ограничена. Это усиливает гонку технологий между ведущими военными державами.

Ранее сообщалось, что Минобороны США заключило контракт с оборонным гигантом Lockheed Martin на 756 млн долларов на поставку батареи гиперзвукового ракетного комплекса Dark Eagle (LRHW)