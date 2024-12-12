Ефективніше за С-500: американці працюють над передовою системою ПРО Dark Eagle

В основі системи лежить гіперзвукова ракета-перехоплювач C-HGB, яка здатна розвивати швидкість до 17 Махів. Перехопити її не здатні навіть найпередовіші російські комплекси.

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Сполучені Штати в галузі протиракетної оборони досягли значних успіхів зі створенням ракетного комплексу середньої дальності Dark Eagle. Ця система стане відповіддю на новітні російські зенітно-ракетні комплекси С-500. Про це 11 грудня повідомили оглядачі Army Recognition.

Комплекс Dark Eagle оснащено вдосконаленою керованою ракетою (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW). Вона являє собою двоступеневу балістичну ракету з глісируючою гіперзвуковою боєголовкою C-HGB. Зазначається, що боєголовка здатна розвивати швидкість до 17 Махів — це ставить її серед найшвидших і найманевреніших засобів ураження у світі.

Нещодавні випробування комплексу, проведені на мисі Канаверал, передбачали й розгортання буксируваної пускової установки. А повну бойову готовність системи армія США планує досягти в найближчі один-два роки. Передбачається, що перші установки будуть розміщені в Німеччині, де вони зможуть ефективно протистояти таким загрозам, як російський гіперзвуковий комплекс "Орешник".

Розгортання комплексу Dark Eagle

Відповідь на російські ЗРК

Розробка й розгортання Dark Eagle відкриває новий етап у глобальному стратегічному балансі. Тоді як російські комплекси С-300В4, С-400 і С-500 забезпечують захист від широкого спектра загроз, поява високошвидкісних і маневрених гіперзвукових боєголовок вимагає створення нових підходів до протиракетної оборони.

Ракета C-HGB, що рухається зі швидкістю від 3000 до 3700 м/с на висотах менш ніж 50 км, являє собою серйозний виклик для сучасних систем протиповітряної оборони. Такі російські системи, як С-400 і С-500, хоч і вважаються одними з найкращих у світі, можуть зіткнутися з труднощами під час спроби перехопити настільки швидку та маневрену ціль.

С-400 : Ці системи оптимізовані для перехоплення балістичних ракет і літаків на відносно невеликих висотах. Однак їхні можливості проти гіперзвукових загроз обмежені.

: Ці системи оптимізовані для перехоплення балістичних ракет і літаків на відносно невеликих висотах. Однак їхні можливості проти гіперзвукових загроз обмежені. С-500 : Остання версія російської ППО містить технології для боротьби з цілями на великих висотах і швидкостях. Проте, на висотах менш як 50 км навіть ця система може зазнавати труднощів у відстеженні й ураженні маневрених гіперзвукових цілей.

: Остання версія російської ППО містить технології для боротьби з цілями на великих висотах і швидкостях. Проте, на висотах менш як 50 км навіть ця система може зазнавати труднощів у відстеженні й ураженні маневрених гіперзвукових цілей. А-235 "Нудоль": Єдиною системою, здатною ефективно перехоплювати боєголовку C-HGB на висотах вище 80 км, залишається перехоплювач 53Т6М зі складу системи А-235. Однак на менших висотах ця система менш ефективна.

Тобто США, розробивши Dark Eagle, мають намір використовувати вразливості традиційних систем ППО, націлюючись на зони, де їхня ефективність обмежена. Це посилює перегони технологій між провідними військовими державами.

Раніше повідомлялося, що Міноборони США уклало контракт з оборонним гігантом Lockheed Martin на 756 млн доларів на постачання батареї гіперзвукового ракетного комплексу Dark Eagle (LRHW)