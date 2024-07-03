РФ разрабатывает копию американского дрона Switchblade: что известно

Российские разработчики не раскрывают технические детали отечественного Switchblade 600, но визуально он очень похож на американский аналог.

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В России началась стратегическая сессия в военно-инновационном технополисе ЭРА. Там планируется разработать ряд беспилотников, в том числе копию американского Switchblade 600. Об этом сообщает Defence Blog.

На мероприятии по разработке дронов присутствовал первый заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, а также чиновники из военно-промышленного комплекса.

Дроны Switchblade 600 Фото: Скриншот

Во время сессии был продемонстрирован ударный дрон, который конструктивно очень похож на американский Switchblade 600. Характеристики дрона держат в тайне, но автор подчеркивает классификацию. Switchblade классифицируется как ракета, а не беспилотник, его называют беспилотным боеприпасом. Это означает, что Switchblade 600 не подлежит восстановлению после пуска, как это может быть с дроном. Американская разработка работает с помощью радиочастотного сигнала, подобного ПТРК TOW. Также "беспилотный боеприпас" означает, что он может зависать в зоне перед наведением на цель. Управление сохраняется вплоть до момента атаки вражеской цели.

Напомним, 29 ноября в Китае разработали копию Switchblade 300, который может свидетельствовать о больших масштабах промышленного шпионажа.

Ранее Иран скопировал американский Switchblade 100 под названием Sana .