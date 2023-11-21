Иран скопировал американский дрон-камикадзе Switchblade-100: чем это опасно для Украины (фото)

Кроме дрона-камикадзе Sina иранцы представили аналог российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" под названием Fattah-2.

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В иранском университете аэрокосмических наук и технологий "Ашура" для лидера страны аятоллы Хаменеи показали обновленный ударный дрон Sina скопированный с американского Switchblade. Об этом сообщает портал Defense Express.

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По данным экспертов портала, свежая версия дрона по размерам больше схожа с моделью Switchblade-100. Так же изменениям подверглись различные сенсоры дрона, если судить по внешнему виду, ведь точные технические характеристики беспилотника засекречены. Еще одна версия беспилотника Sina, которая была продемонстрирована во время армейских учений ранее, больше походила на Switchblade-300.

Хотя и его характеристики точно не известны, но по скупым данным иранских военных беспилотник может поражать цели на расстоянии до 5 км, используя боеголовку весом до 1 килограмма. Дрон оснащен электрической силовой установкой, а масса его боеголовки может составлять от 300 до 1000 грамм.

Дрон Sina, который является копией Switchblade-300 Фото: defence blog

Как отмечает Defense Express, судя по различным модификациям дрона-камикадзе Sina заметно, что вместе с прямым копированием Иран осуществляет и собственную адаптацию изделия под собственные технологические возможности. И учитывая открытый экспорт вооружения из Ирана в РФ, это составляет дополнительный фактор опасности для Украины.

Кроме дронов в иранском университете аэрокосмических наук и технологий показали отечественный аналог российской гиперзвуковой ракеты "Циркон". На кадрах иранского телевидения можно разглядеть саму двухступенчатую ракету, более того, боевой гиперзвуковой блок был даже показан "в разрезе", отмечает портал.

Гиперзвуковая ракета Fattah-2 Фото: Defense Express

Характеристики ракеты Fattah-2 были озвучены в пределах максимальной скорости до 10 Махов. Таким образом, учитывая скорый прогресс Ирана, как минимум в декларировании своих успехов, в гиперзвуковой сфере, вопрос трансфера новейших ракетных технологий из РФ выглядит уже даже не дискуссионным вопросом, отмечает Defense Express.

Ранее Фокус рассказывал, что Иран создал реактивный дрон Shahed-238 и сразу в трех вариантах. Помимо классического БПЛА с наведением по GPS, иранцы показали модификации с инфракрасной и, вероятно, радиолокационной системами обнаружения целей.