Іран скопіював американський дрон-камікадзе Switchblade-100: чим це небезпечно для України (фото)

Крім дрона-камікадзе Sina іранці представили аналог російської гіперзвукової ракети "Циркон" під назвою Fattah-2.

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В іранському університеті аерокосмічних наук і технологій "Ашура" для лідера країни аятоли Хаменеї показали оновлений ударний дрон Sina скопійований з американського Switchblade. Про це повідомляє портал Defense Express.

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За даними експертів порталу, свіжа версія дрона за розмірами більше схожа з моделлю Switchblade-100. Так само змін зазнали різні сенсори дрона, якщо судити за зовнішнім виглядом, адже точні технічні характеристики безпілотника засекречені. Ще одна версія безпілотника Sina, яка була продемонстрована під час армійських навчань раніше, більше схожа на Switchblade-300.

Хоча і його характеристики точно не відомі, але за скупими даними іранських військових безпілотник може вражати цілі на відстані до 5 км, використовуючи боєголовку вагою до 1 кілограма. Дрон оснащений електричною силовою установкою, а маса його боєголовки може становити від 300 до 1000 грамів.

Дрон Sina, який є копією Switchblade-300 Фото: defence blog

Як зазначає Defense Express, судячи з різних модифікацій дрона-камікадзе Sina помітно, що разом із прямим копіюванням Іран здійснює і власну адаптацію виробу під власні технологічні можливості. І враховуючи відкритий експорт озброєння з Ірану до РФ, це становить додатковий фактор небезпеки для України.

Крім дронів в іранському університеті аерокосмічних наук і технологій показали вітчизняний аналог російської гіперзвукової ракети "Циркон". На кадрах іранського телебачення можна розгледіти саму двоступеневу ракету, ба більше, бойовий гіперзвуковий блок було навіть показано "в розрізі", зазначає портал.

Гіперзвукова ракета Fattah-2 Фото: Defense Express

Характеристики ракети Fattah-2 були озвучені в межах максимальної швидкості до 10 Махів. Так, з огляду на швидкий прогрес Ірану, щонайменше в декларуванні своїх успіхів, у гіперзвуковій сфері, питання трансферу новітніх ракетних технологій з РФ виглядає вже навіть не дискусійним питанням, зазначає Defense Express.

Раніше Фокус розповідав, що Іран створив реактивний дрон Shahed-238 і одразу в трьох варіантах. Крім класичного БПЛА з наведенням за GPS, іранці показали модифікації з інфрачервоною і, ймовірно, радіолокаційною системами виявлення цілей.