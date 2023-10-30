Знову "придумали" Switchblade: в Ірані випустили новий дрон-камікадзе Sina (фото)

Безпілотник може уражати цілі на відстані до 5 км, використовуючи боєголовку вагою до 1 кілограма, запевняють іранці.

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Армія Ірану провела масштабні навчання під кодовою назвою "Eghtedar", під час яких випробувала новий безпілотник-камікадзе Sina, зовні схожий на американський баражуючий боєприпас Switchblade 300. Про це повідомляє видання Defense Blog, посилаючись на іранські джерела.

Новий безпілотник-камікадзе призначений для ураження скупчень людей і неброньованої техніки на відстані до 5 км. Дрон оснащений електричною силовою установкою, а маса його боєголовки може становити від 300 до 1000 грамів.

БПЛА Sina, як і його американський аналог, є компактним високоточним боєприпасом із легкою конструкцією, що дає змогу швидко розгортати його з морських або мобільних платформ, що забезпечує підвищену гнучкість під час виконання завдань. Після запуску безпілотник розкриває крила і рухається до вказаної цілі за запрограмованим. За командами оператора він може ефективно виявити та знищити ціль на полі бою.

Бійці КВІР запускали дрони Sina на навчаннях в Ірані

"Поява безпілотників-камікадзе Sina ще раз підкреслює розширення можливостей Ірану щодо застосування безпілотників у сучасних сценаріях ведення бойових дій", — наголошується в матеріалі Defense Blog.

Характеристики дрона Switchblade 300:

вага — 2,5 кг;

дальність польоту — 10 км;

швидкість польоту — 150 км/год;

тривалість польоту — 15 хв.

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Винищувач ракет і безпілотників: армія Ірану "схрестила" дрон Karrar і ЗРК (відео)

Минулого року Іран представив дрон-камікадзе Meraj-521, конструкція якого теж нагадує Switchblade. Нові БПЛА вперше застосували під час навчань сухопутних військ КВІР у районі Араса, заявлена дальність польоту становить 5 км, час — до 15 хв, вага бойової частини варіюється: 500 г, 700 г або 1 кг.

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що в Ірані створили таємничі бойові дрони. Нові безпілотники, створені іранськими інженерами, зможуть нести ракети і бомби для ураження противника, запевняє генерал Алірез Тангсірі.

Також ми писали про те, що в Ірані придумали новий спосіб запуску дронів Shahed-136. Тепер можна використовувати вантажівки, щоб запускати безпілотники практично з будь-якого місця.