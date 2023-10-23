Винищувач ракет і безпілотників: армія Ірану "схрестила" дрон Karrar і ЗРК (відео)

Безпілотник може запускати ракети з тепловим наведенням, які інженери готували останні 18 місяців. Експерти оцінили, наскільки ефективною може бути така система.

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Армія Ірану озброїла безпілотник Karrar місцевого виробництва модифікованою самонавідною ракетою від зенітного комплексу Majid. Про це пише іранське видання Tehran Times зі слів командувача Військово-повітряних сил бригадного генерала Алірези Сабахі-Фарда.

Ракету типу "земля-повітря" AD-08 від зенітно-ракетного комплексу ближньої дії Majid іранські фахівці модернізували 18 місяців, провівши багато досліджень і випробувань, і в результаті перетворили її на ракету повітряного базування. Тепер вона має систему теплового наведення, дальність польоту 8 км і боєголовку, здатну підривати різні цілі в небі.

Запуск дрона Karrar c ракетою AD-08 від ЗРК Majid в Ірані Фото: Tasnim

Як стверджує бригадний генерал, новими ракетами озброять безпілотники Karrar з висотою польоту понад 14 км і дальністю 1000 км у розвідувальній або 400 км в ударній версії. Цей дрон уже подавав радіолокаційні та радіосигнали попередження іноземним літакам, які наближалися до прибережних вод Ірану або до його району польотної інформації (FIR).

Іранські військові запевняють, що вже протестували можливості Karrar із запуску модифікованих ракет Majid і на доказ надали відеозапис. Під час випробування безпілотник збив повітряну ціль у вигляді іншого БПЛА, запустивши по ньому ракету, закріплену в нижній частині корпусу.

Аналітики видання Defence Express звернули увагу, що іранські інженери не стали кардинально змінювати й адаптувати технологію, просто зняли пусковий контейнер із ЗРК Majid і прикріпили до днища Karrar. Судячи з ролика, дрон шукає ціль за допомогою курсової камери, передаючи зображення оператору по телевізійному каналу. Військовому потрібно спрямувати БПЛА до цілі, дочекатися, поки боєголовка самонаведення AD-08 захопить теплову ціль і дати команду на запуск ракети.

Defence Express додало, що комплекс Majid Іран офіційно презентував відносно недавно — у січні 2022 року. Цілком можливо, згодом на Karrar також встановлять спрощений варіант оптико-прицільної станції від того ж ЗРК з денною і тепловізійною камерами.

Заявлена дальність ураження Majid становить 8 км за максимальної висоти цілей у 6 км. Якщо запустити ракету з БПЛА в повітрі, то дальність її польоту може збільшитися в 2-3 рази, ось тільки на ефективність може сильно впливати чутливість головки самонаведення, а точніше те, на якій відстані вона може захопити ціль.

Іранський безпілотник Karrar з пусковою установкою від ЗРК Majid Фото: Fars News

Як зазначає Tehran Times, Karrar — сучасний іранський реактивний безпілотник, призначений для перехоплення об'єктів противника, що летять. Він посилює можливості ППО армії Ірану, даючи змогу виконувати більше різних завдань на великих висотах.

Defence Express зазначає, що Karrar уперше піднявся в повітря у 2009 році, а тому є доволі старим апаратом — в Ірані вже є новіші моделі. Сам дрон зроблений на основі американських безпілотних мішеней MQM-107 Streaker, які поставляли іранцям до революції 1979 року.

Турбореактивний двигун розганяє Karrar до максимальної швидкості 900 км/год, що цілком дає змогу використовувати його в ролі винищувача для перехоплення дронів і крилатих ракет. Ще однією перевагою такого засобу ППО є запуск із пускових установок — завдяки цьому дрони не залежать від аеродромів і їх можна розмістити в різних місцях, невідомих противнику.

Як вважають аналітики, таким чином армія Ірану може компенсувати слабкість пілотованої авіації, представлену застарілими американськими F-4 Phantom та F-14 Tomcat нарівні з китайськими копіями радянських МіГ-21. Але про успіх розробки говорити поки що зарано, адже спроба перетворити Karrar на винищувач для ППО вже була і ні до чого не призвела — 2021 року з безпілотника запустили іранську копію ракети AIM-9 Sidewinder і навіть показали відео без фіксації влучання.

У вересні Іран похвалився найбільш далекобійним дроном у світі. Іранські військові представили Mohajer-10 на параді і заявили, ніби новинка може пролетіти 2000 км з корисним навантаженням до 300 кг.