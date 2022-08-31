Іранський дрон Karrar оснастили шестиствольним кулеметом, — ЗМІ

Медіа публікують відео стрільби БПЛА з кулемета.

Проросійський телеграм-канал Dambiev заявив, що в Ірані зробили безпілотний літальний апарат Karrar із шестиствольним кулеметом. Як стверджується, можливості апарату продемонстрували під час нещодавніх навчань.

На опублікованому відео можна помітити в напівтемряві силует, що нагадує кабіну літака або ніс дрона з "надбудовою", звідки визирає стовбур зброї. Як стверджує автор, це кулемет Akhgar калібру 7,62-мм.

Зброя здійснила чергу, після чого кадр змінився. Далі показали, як реактивний БПЛА зі схожими обрисами злітає зі спеціальної платформи.

Як пише видання Defence Update, іранські військові вперше показали дрон Karrar від Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA) у 2010 році, призначений для проведення розвідки та завдання ударів на великій відстані від місця запуску — дальність польоту становить 1 000 км у розвідувальної та 400 км в ударної версії. Під час польоту БПЛА може робити знімки та передавати їх у центр керування за наявності зв'язку. Апарат оснащується однією великою бомбою Mk 82 чи двома ракетами Kowsar або Nasr-1.

Karrar є похідним від американського безпілотника Beechcraft MQM-107 Streaker. Спочатку він використовувався як ціль для навчання розрахунків ППО, але згодом був озброєний. Він літає за допомогою двигунів Toloue-4 чи Toloue-5, розвиваючи швидкість до 900 км/год.

Інші характеристики БПЛА Karrar:

максимальна злітна вага: 700 кг;

вага корисного навантаження: до 227 кг;

довжина: 4 м;

розмах крила: 2,5м.

Раніше Іран офіційно представив новий ударний дрон лінійки Ababil. У Міноборони розповіли, що апарат може шукати та захоплювати цілі, щоб потім завдавати високоточних ударів ракетами.

Писали також, які БПЛА в Ісламської республіки та на що вони здатні. Іран намагається зберігати свої військові технології в секреті, але деякі подробиці таки проникли у ЗМІ.