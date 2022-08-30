Високоточний хижак: Іран офіційно представив новий ударний дрон Ababil

У Міноборони Ірану стверджують, що БПЛА може перебувати та захоплювати цілі, а потім уражати їх ракетами.

Міністерство оборони Ірану офіційно представило новий ударний безпілотник, який назвали Ababil. Про це повідомило видання Tehran Times.

Армія показала нові зразки озброєння 27 серпня на виставці, яку відвідав речник парламенту Ірану Махаммад Бакер Калібаф. Серед них виявився і крилатий високоточний ударний дрон Ababil, інформації про який досі було дуже мало. Назва перекладається з іранської, як зграя птахів.

За словами розробників, військовий безпілотник оснастили оптичною системою, яка може знаходити, наводитися і захоплювати ціль, щоб потім запускати по них високоточні ракети. Крім того, нова модель "Абабіль" здатна передавати високоякісні фото у реальному часі, допомагаючи проводити розвідку. Збройні сили Ірану ще не розкрили точну дальність польоту нового безпілотника та його руйнівну міць.

ЗМІ зазначає, що нещодавно по всьому Ірану, а також у Перській затоці та Оманському морі пройшли найбільші в історії країни військові навчання за участю 150 нових дронів і різних підрозділів. Свої можливості показали Сухопутні війська, ВМС, ВПС та Сили ППО. Генерал-майор Абдолрахім Мусаві, командувач армії, високо оцінив різні види БПЛА і заявив, що навчання стали чітким сигналом для ймовірних супротивників.

"Іран використав усі свої безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби в навчаннях", — підкреслив він.

Нещодавно з'явилася інформація, що Росія отримала іранські дрони двох типів: Mohajer і Shahed. Декілька російських військових освоюють ці бойові машини на території Ірану.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заперечує купівлю Росією іранських БПЛА. За його словами, новини про постачання дронів є нічим іншим, як "інформаційним вкиданням" американських ЗМІ.

Тим часом у США пишуть, що Росія незадоволена бойовими безпілотниками, закупленими в Ірану. Росіяни зіткнулися з технічними проблемами, які завадили використати апарати у бою.