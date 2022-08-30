Высокоточный хищник: Иран официально представил новый ударный дрон Ababil

В Минобороны Ирана утверждают, что БПЛА может находиться и захватывать цели, а затем поражать их ракетами.

Министерство обороны Ирана официально представило новый ударный беспилотник, названный Ababil. Об этом сообщило издание Tehran Times.

Армия показала новые образцы вооружения 27 августа на выставке, которую посетил спикер парламента Ирана Махаммад Бакер Калибаф. Среди них оказался и крылатый высокоточный ударный дрон Ababil, информации о котором до сих пор было очень мало. Название переводится с иранского, как стая птиц.

По словам разработчиков, военный беспилотник оснастили оптической системой, которая может находить, наводиться и захватывать цель, чтобы затем запускать по ним высокоточные ракеты. Кроме того, новая модель "Абабиль" способна передавать высококачественные фотографии в реальном времени, помогая проводить разведку. Вооруженные силы Ирана еще не раскрыли точную дальность полета нового беспилотника и его разрушительную мощь.

СМИ отмечает, что недавно по всему Ирану, а также в Персидском заливе и Оманском море прошли крупнейшие в истории страны военные учения при участии 150 новых дронов и различных подразделений. Свои возможности показали Сухопутные войска, ВМС, ВВС и Силы ПВО. Генерал-майор Абдолрахим Мусави, командующий армией, высоко оценил различные виды БПЛА и заявил, что учения стали четким сигналом для вероятных противников.

"Иран использовал все свои беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы в учениях", — подчеркнул он.

Недавно появилась информация, что Россия Россия получила иранские дроны двух типов: Mohajer и Shahed. Несколько российских военных осваивают эти боевые машины на территории Ирана.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицает покупку Россией иранских БПЛА. По его словам, новости о поставках дронов являются ничем иным, как "информационным вбросом" американских СМИ.

Тем временем в США пишут, что Россия недовольна закупленными у Ирана боевыми беспилотниками. Россияне столкнулись с техническими проблемами, которые помешали использовать аппараты в бою.